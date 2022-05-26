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Котяков: прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рублей, для пенсионеров - 11 970 рублей

26 мая 2022 14:29
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Дополнительные заявления для пересчета выплат после индексации подавать не нужно, это будет сделано автоматически, сообщил глава Минтруда.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения РФ после индексации составит 15 172 руб., сообщили в среду журналистам в Минтруде России со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова, передает ТАСС.

"По словам главы Минтруда России, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров - 11 970 рублей, для детей - 13 501 рубль", - сообщили в министерстве.

В целом по стране прожиточный минимум на душу населения после индексации увеличится на 10% и составит 13 919 рублей.

"С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется", - уточнил Котяков.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в среду объявил об индексации и повышении на 10% пенсий, прожиточного минимума и МРОТ.

 

Фото:    pixabay

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