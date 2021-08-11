Компенсации расходов на вывоз мусора коснется тысяч семей в Самарской области 

Я нашел ошибку
Главные новости:
За малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов.
Омбудсмен Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку
Орденов удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро.
Путин наградил российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде
В команде “Крылья мечты” занимаются дети с с ограниченными возможностями здоровья.
Самарская команда «Крылья Мечты» получила форму от именитого футболиста
Очевидцы сообщили о том, что в парке женщина залезла на верхушку дерева с арбалетом и что-то выкрикивает, игнорируя призывы полиции и сотрудников МЧС слезть с него.
Экоактивистку, снятую с дерева в парке Москвы, арестовали на шесть суток
Два человека - пассажиры автобуса госпитализированы.
В Самаре автобус № 67 столкнулся с иномаркой, пострадали два человека
В связи выполнением работ по ремонту проспекта Масленникова.
В Самаре троллейбусы № 19 на три дня поменяют свой маршрут
Молодым офицерам предстоит решать комплекс задач, определенных руководством ФСИН России.
В УФСИН СО состоялось распределение выпускников Самарского юридического института
Дмитрий Азаров подписал постановление по выплатам компенсации за вывоз мусора, это коснется в первую очередь владельцев частных домов, проживающих в городах.
Самарцам разъяснили, как получить компенсацию расходов на вывоз ТКО
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.97
0.37
EUR 86.63
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В УФСИН СО состоялось распределение выпускников Самарского юридического института
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится экспресс-экскурсия «Древности Самарского края»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Компенсации расходов на вывоз мусора коснется тысяч семей в Самарской области 

11 августа 2021 17:41
179
Соответствующее постановление уже подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Депутаты и активисты «Единой России» проследят за тем, чтобы инициированный ими механизм компенсационных выплат за вывоз твердых коммунальных отходов в городах Самарской области заработал без сбоев. Новые меры поддержки уже вступили в силу в регионе с 1 августа — расходы на обращение с мусором частично возместят владельцам частных домов, площадь которых находится в границах от 80 до 250 квадратных метров.  

Парламентарии фракция «Единой России» в Самарской губернской думе обсудили с представителями областного правительства, однопартийцами и главами населенных пунктов, что необходимо предпринять, чтобы помощь получили все, кто имеет право ею воспользоваться.

«Мы говорим сегодня об уже проделанной работе, благодарим губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за поддержку. Постановление уже подписано главой региона — оно касается вопроса, который мы ранее неоднократно обсуждали на уровне фракции, с нашими жителями. Наша задача — сделать все, чтобы этот механизм с минимальными издержками начал работать в Самарской области, а мы могли проводить разъяснительную работу и оказывать помощь в районах», — отметил руководитель фракции Александр Живайкин. 

Компенсацию получат горожане Самарской области, которые постоянно проживают в соответствующих по площади домах, располагают документами, подтверждающими право собственности и не имеют «мусорных» долгов по квитанциям. В общей сложности в городских округах региона жителями индивидуальных домов числятся 28 112 семей.  

В заседании фракции приняли участие владельцы частных домов — по их словам, подход к формированию тарифов на вывоз мусора в городских округах давно нуждается в изменении и новые меры поддержки будут востребованы людьми. 

«Эта инициатива станет колоссальной поддержкой, причем не только для пенсионеров, но и для работающих жителей частного сектора. Современный индивидуальный дом — это не только жилая площадь, но и гаражи, мастерские, дворовые постройки, и всё это сегодня является не роскошью, а действительно неотъемлемой частью жизни на земле, на своем участке», — подчеркнула жительница Самары Альфия Сингатуллина.

Ранее губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров обсудил с руководителем партийной фракции в областном парламенте Александром Живайкиным решение многолетней проблемы, с которой сталкиваются жители городов губернии. Люди жаловались, что им приходится платить за вывоз ТКО по совокупному метражу, в который часто входит не только сам дом, но и надворные постройки. Сумма в квитанциях получается внушительной. 

«Единая Россия» проработала несколько вариантов решения проблемы. Обсудив их с жителями городских частных секторов, депутаты предложили частично компенсировать плату за вывоз мусора, если жилплощадь находится в границах от 80 до 250 квадратных метров. Глава региона инициативу поддержал, отметив, что это решение принимается на основе мнений самих жителей области, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР". 

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: вывоз мусора компенсации расходов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жильцам частных домов в Самарской области компенсируют 75% платы за вывоз мусора
11 августа 2021, 13:40
Жильцам частных домов в Самарской области компенсируют 75% платы за вывоз мусора
В Самарской области с 1 августа 2021 года введена новая компенсация для жителей частных домов. ЖКХ
269
В центре внимания
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
11 августа 2021  13:52
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
284
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
11 августа 2021  13:35
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
363
Еще 451 жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
11 августа 2021  13:18
Еще 451 жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
288
В Самарской области предпринимателям оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
11 августа 2021  12:24
В Самарской области предпринимателям оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
290
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
10 августа 2021  13:53
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
738
Весь список