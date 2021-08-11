Компенсации расходов на вывоз мусора коснется тысяч семей в Самарской области 

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Депутаты и активисты «Единой России» проследят за тем, чтобы инициированный ими механизм компенсационных выплат за вывоз твердых коммунальных отходов в городах Самарской области заработал без сбоев. Новые меры поддержки уже вступили в силу в регионе с 1 августа — расходы на обращение с мусором частично возместят владельцам частных домов, площадь которых находится в границах от 80 до 250 квадратных метров.

Парламентарии фракция «Единой России» в Самарской губернской думе обсудили с представителями областного правительства, однопартийцами и главами населенных пунктов, что необходимо предпринять, чтобы помощь получили все, кто имеет право ею воспользоваться.

«Мы говорим сегодня об уже проделанной работе, благодарим губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за поддержку. Постановление уже подписано главой региона — оно касается вопроса, который мы ранее неоднократно обсуждали на уровне фракции, с нашими жителями. Наша задача — сделать все, чтобы этот механизм с минимальными издержками начал работать в Самарской области, а мы могли проводить разъяснительную работу и оказывать помощь в районах», — отметил руководитель фракции Александр Живайкин.

Компенсацию получат горожане Самарской области, которые постоянно проживают в соответствующих по площади домах, располагают документами, подтверждающими право собственности и не имеют «мусорных» долгов по квитанциям. В общей сложности в городских округах региона жителями индивидуальных домов числятся 28 112 семей.

В заседании фракции приняли участие владельцы частных домов — по их словам, подход к формированию тарифов на вывоз мусора в городских округах давно нуждается в изменении и новые меры поддержки будут востребованы людьми.

«Эта инициатива станет колоссальной поддержкой, причем не только для пенсионеров, но и для работающих жителей частного сектора. Современный индивидуальный дом — это не только жилая площадь, но и гаражи, мастерские, дворовые постройки, и всё это сегодня является не роскошью, а действительно неотъемлемой частью жизни на земле, на своем участке», — подчеркнула жительница Самары Альфия Сингатуллина.

Ранее губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров обсудил с руководителем партийной фракции в областном парламенте Александром Живайкиным решение многолетней проблемы, с которой сталкиваются жители городов губернии. Люди жаловались, что им приходится платить за вывоз ТКО по совокупному метражу, в который часто входит не только сам дом, но и надворные постройки. Сумма в квитанциях получается внушительной.

«Единая Россия» проработала несколько вариантов решения проблемы. Обсудив их с жителями городских частных секторов, депутаты предложили частично компенсировать плату за вывоз мусора, если жилплощадь находится в границах от 80 до 250 квадратных метров. Глава региона инициативу поддержал, отметив, что это решение принимается на основе мнений самих жителей области, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"