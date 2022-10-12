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Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»

12 октября 2022 18:32
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Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии «за постоянно оказываемую помощь и поддержку армии, а также пристальное внимание и огромную заботу о семьях военнослужащих, с честью исполняющих свой воинский долг».

Командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин отметил, что губернатор и правительство региона оказывает системную поддержку военнослужащим и их семьям, что происходит далеко не во всех регионах. «С первого дня проведения специальной военной операции по инициативе губернатора Дмитрия Азарова военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией, а также их семьям, оказывается вся необходимая помощь - и точечная, и крупномасштабная. Не думайте, что в армии чего-то не хватает. Все необходимое есть. Но при этом по ряду позиций, которые не входят в нормы довольствия, нам помогает губернатор, Правительство. Я общаюсь с другими офицерами и военнослужащими, и отмечу, что далеко не во всех регионах так выстроена работа. В нашей области это началось с первых дней», – отметил генерал-лейтенант.

Напомним, на прошлой неделе глава региона лично проверил все военные части Самарской области, где проходят обучение мобилизованные, чтобы пообщаться с земляками, призванными в ряды Вооруженных сил, узнать реальную ситуацию на местах и понять объёмы и направления необходимой поддержки.

По результатам встреч с мобилизованными и их семьями по инициативе Дмитрия Азарова в кратчайшие сроки был выработан комплекс мер поддержки. В частности, на период подготовки, обучения и боевого сплачивания мобилизованные жители региона получат денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Пока выплата единовременная, но в зависимости от продолжительности периода подготовки вопрос будет рассматриваться и впредь.

Кроме того, плата за детский сад и питание в школах для призванных в рамках мобилизации также будет производиться из регионального бюджета. Также благодаря договоренностям с нотариальной палатой решаются вопросы оформления в частях доверенностей и других необходимых документов. Оказывается помощь в решении коммунально-бытовых вопросов в частях.

Ведется работа по обеспечению мобилизованных дополнительной экипировкой, в дополнение к тому комплекту обмундирования, которым обеспечивает Министерство обороны. Всего в нем 11 позиций: рюкзак тактический, разгрузка тактическая, балаклава, спальный мешок, коврик, аптечка, перчатки, нательное белье, сапоги, носки полушерстяные, шапка.

По инициативе губернатора Самарская область первой в стране начала создание социального паспорта семьи военнослужащего. К этой работе сегодня подключены все министерства областного Правительства, ответственность за сбор информации лежит на муниципалитетах. Главы проводят встречи с родственниками мобилизованных, выясняют, какие проблемы их волнуют, где необходима помощь, и оказывают ее. Вопросы самые разные – от медицинской помощи, устройства детей в детский сад до починки крыш, заборов, ремонта труб и закупки дров.

Генерал-лейтенант Андрей Колотовкин подчеркнул, что военнослужащим, которые сегодня защищают нашу Родину, особенно важно чувствовать поддержку жителей Самарской области.

«Помните песню из кинофильма «В бой идут одни старики», где есть такие слова: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне». Когда посылка из дома — не важно, от семьи, от администрации, от школьников, просто от жителей — это очень приятно. Особенно когда такие письма пишут дети», - подчеркнул Андрей Колотовкин.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания

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