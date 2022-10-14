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Качество жизни самарских студентов проверит «Молодая гвардия»

14 октября 2022 16:46
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Для проверки состояния студенческих общежитий в Самаре и губернии было проведено более 20 рейдов.

По инициативе «Единой России» Правительство РФ в 2022 году выделило 3 млрд рублей на капремонт общежитий вузов в ряде регионов, в том числе и Самарской области.

Напомним, провести капитальный ремонт общежитий федеральных вузов в 2021–2030 годах поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи со студентами в 2021 году. Соответствующие положения вошли и в Народную программу партии «Единая Россия». Для контроля над реализацией программы капремонта созданы рабочие группы, в которые входят представители вузов, студенческого актива, депутатского корпуса и «Молодой Гвардии».

«Хочешь попасть в штаб по проверке мониторинга, пиши в личные сообщения», - так начали мониторинг капремонта студенческих общежитий в Самаре и губернии молодогвардейцы.

В общежитии Тольяттинского Государственного Университета идёт работа по замене сантехники, ремонту кухонь, санузлов, ванных комнат, а также жилых комнат. Важно, чтобы работы велись на должном уровне и все технические требования выполнялись, отмечают студенты ТГУ.

В Кинеле молодогвардейцы и студенты провели совместный рейд, в ходе которого проверили ход ремонта общежития № 4 Самарского государственного аграрного университета. В общежитии проводится капитальный ремонт кровли, системы отопления, систем водоснабжения и водоотведения. Кстати, экономия, сформированная в ходе торгов, позволит отремонтировать душевые комнаты и туалеты. В настоящее время готовится проектно-сметная документация.

«Нарушений не выявлено, замечаний нет. Планируется, что всё ремонтные работы будут завершены до 31 декабря 2022 года», - рассказала об итогах рейда заместитель руководителя местного штаба МГЕР г.о. Кинель Александра Баранова.

Молодогвардейцы Самарской области уже проверили общежитие №2 Самарского государственного медицинского университета и общежитие ПГУТИ на улице Ерошевского в Самаре.

«Замечаний нет, всё в порядке. Сейчас идёт процесс сборки мебели, благоустраивают комнаты. Уже установили новые двери, новые санузлы и ванные комнаты. Ремонт замечательный», - поделился впечатлениями активист штаба МГЕР Советского района Самары Всеволод Журавлев.

Уже начато формирование программы ремонта на 2023 год, и руководство высших образовательных учреждений вместе с подрядчиками организует встречи со студенческим сообществом, где ребята смогут присоединится к рабочим  группам по мониторингу капремонта студенческих общежитий.

Напомним, что всего в Самарской области более 95 тысяч студентов, более 56 тысяч обучаются очно, из них более 41 тысячи человек – учатся «на бюджете». В регионе насчитывается 23 вуза, 17 из них – государственных и 6 частных. К сожалению, общежития для иногородних студентов есть только у половины вузов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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