Кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны
Правительство России во вторник, 29 ноября, запретило вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".
В перечень таких товаров, в частности, вошли ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники и различное оборудование.
Документ вносит изменения в списки запрещенных к вывозу товаров, которые были утверждены правительством в марте текущего года.
В новый список также включены грузовая автомобильная техника, бронежилеты и приборы ночного видения.
Всего в перечне указано более 150 наименований товаров.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид