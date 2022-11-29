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Кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны

Правительство России во вторник, 29 ноября, запретило вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".

В перечень таких товаров, в частности, вошли ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники и различное оборудование.

Документ вносит изменения в списки запрещенных к вывозу товаров, которые были утверждены правительством в марте текущего года.

В новый список также включены грузовая автомобильная техника, бронежилеты и приборы ночного видения.

Всего в перечне указано более 150 наименований товаров.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид