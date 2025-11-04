185

Накануне Дня народного единства глава города Самара Иван Носков провел заседание Общественного совета по национальным вопросам и встретился с представителями национально-культурных центров, работающих на территории областной столицы.



В заседании приняли участие представители Самарской областной общественной организации «Русско-Белорусское Братство – 2000», Татарской национально-культурной автономии, Национально-культурной автономии казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»), городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут Лаам» («Культура народу») и другие.



«За каждым национально-культурным центром, будь то «Русско-Белорусское Братство – 2000», татарская национально-культурная автономия или любое другое официальное, зарегистрированное некоммерческое объединение, стоят тысячи самарцев. Через культурные центры должна поддерживаться наша общность, наше единство. Поэтому со своей стороны гарантирую поддержку национально-культурным центрам, но и от них жду более активного участия в жизни города – в просветительской деятельности, в культурной жизни, в общегородских праздниках», – отметил глава города Самара Иван Носков.



Как отметил руководитель Аппарата администрации городского округа Самара Владимир Терентьев, в 2025 году администрация города совместно с национально-культурными центрами провела 19 крупных мероприятий. Порядка 2,5 млн рублей составил размер субсидий, выделенных на поддержку их деятельности. С 2026 года в рамках Стратегии социально-экономического развития Самары эту работу планируется усилить: так, национально-культурные центры в числе других социально ориентированных некоммерческих организаций смогут претендовать на получение грантов. Общая их сумма составит 25 млн рублей, а размер одного гранта – до 1 млн рублей. Основные правила подготовки проектов они могут изучить в ходе занятий Школы грантовых проектов для представителей НКО.



В свою очередь представители национально-культурных центров рассказали главе города о своей деятельности. Ирина Глусская, президент «Русско-Белорусского Братства – 2000», отметившего в этом году 25-летие, рассказала о взаимодействии с городами-партнерами – Гомелем, Могилевым и Брестом, а также о мероприятиях, проводимых организацией. В их числе, например, международный конкурс-фестиваль искусств «Беларусь – моя песня», для участия в котором в этом году поступило 200 заявок. На протяжении многих лет организация ведет реестр воинов-куйбышевцев, погибших при защите и освобождении Беларуси и захороненных в белорусской земле.



Работе по поддержке бойцов, которые защищают нашу страну сегодня, уделили особое внимание председатель Татарской национально-культурной автономии городского округа Самара Илназ Шакуров и председатель Национально-культурной автономии казахов г. Самара «АК ЖОЛ» («Светлый путь») Алия Кабделова.



Как отметил глава города Самара Иван Носков, представителям национально-культурных центров необходимо включиться в совместную с Управлением МВД по Самарской области и Федеральной службой безопасности профилактическую работу с подростками в школах и молодежью. Также он поблагодарил представителей национально-культурных центров за текущую работу, за инициативы по поддержке бойцов СВО, за активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню города Самара и Дню дружбы народов, а также в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: пресс-служба администрации Самары