Главные новости:
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. В утренние часы местами гололедица.
5 ноября в регионе утром и днем дождь и мокрый снег, до +7°С
Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии.
В День народного единства состоялась церемония вручения губернатором государственных наград Самарской области
Среди редких и необычных имен для мальчиков - Феодор, для девочек - Юстина.
Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре
Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.
Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко
"На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны".
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
В Турции состоялся командный чемпионат мира по русским шашкам в дисциплине «молниеносная игра».
Спортсмены из Самарской области Олег Дашков и Мария Звада - призеры чемпионата мира по шашкам 
И встретился с представителями национально-культурных центров, работающих на территории областной столицы. 
Иван Носков провел заседание Общественного совета по национальным вопросам
На лекции Олег Кононенко рассказал подробнее о достижениях российской космонавтики и ответил на все вопросы учащихся.
В Самарском университете состоялась встреча с летчиком-космонавтом Олегом Кононенко
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Иван Носков провел заседание Общественного совета по национальным вопросам

4 ноября 2025 14:07
185
И встретился с представителями национально-культурных центров, работающих на территории областной столицы. 

Накануне Дня народного единства глава города Самара Иван Носков провел заседание Общественного совета по национальным вопросам и встретился с представителями национально-культурных центров, работающих на территории областной столицы. 

В заседании приняли участие представители Самарской областной общественной организации «Русско-Белорусское Братство – 2000», Татарской национально-культурной автономии, Национально-культурной автономии казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»), городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут Лаам» («Культура народу») и другие.

«За каждым национально-культурным центром, будь то «Русско-Белорусское Братство – 2000», татарская национально-культурная автономия или любое другое официальное, зарегистрированное некоммерческое объединение, стоят тысячи самарцев. Через культурные центры должна поддерживаться наша общность, наше единство. Поэтому со своей стороны гарантирую поддержку национально-культурным центрам, но и от них жду более активного участия в жизни города – в просветительской деятельности, в культурной жизни, в общегородских праздниках», – отметил глава города Самара Иван Носков. 

Как отметил руководитель Аппарата администрации городского округа Самара Владимир Терентьев, в 2025 году администрация города совместно с национально-культурными центрами провела 19 крупных мероприятий. Порядка 2,5 млн рублей составил размер субсидий, выделенных на поддержку их деятельности. С 2026 года в рамках Стратегии социально-экономического развития Самары эту работу планируется усилить: так, национально-культурные центры в числе других социально ориентированных некоммерческих организаций смогут претендовать на получение грантов. Общая их сумма составит 25 млн рублей, а размер одного гранта – до 1 млн рублей. Основные правила подготовки проектов они могут изучить в ходе занятий Школы грантовых проектов для представителей НКО.

В свою очередь представители национально-культурных центров рассказали главе города о своей деятельности. Ирина Глусская, президент «Русско-Белорусского Братства – 2000», отметившего в этом году 25-летие, рассказала о взаимодействии с городами-партнерами – Гомелем, Могилевым и Брестом, а также о мероприятиях, проводимых организацией. В их числе, например, международный конкурс-фестиваль искусств «Беларусь – моя песня», для участия в котором в этом году поступило 200 заявок. На протяжении многих лет организация ведет реестр воинов-куйбышевцев, погибших при защите и освобождении Беларуси и захороненных в белорусской земле. 

Работе по поддержке бойцов, которые защищают нашу страну сегодня, уделили особое внимание председатель Татарской национально-культурной автономии городского округа Самара Илназ Шакуров и председатель Национально-культурной автономии казахов г. Самара «АК ЖОЛ» («Светлый путь») Алия Кабделова. 

Как отметил глава города Самара Иван Носков, представителям национально-культурных центров необходимо включиться в совместную с Управлением МВД по Самарской области и Федеральной службой безопасности профилактическую работу с подростками в школах и молодежью. Также он поблагодарил представителей национально-культурных центров за текущую работу, за инициативы по поддержке бойцов СВО, за активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню города Самара и Дню дружбы народов, а также в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

