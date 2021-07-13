Итоги встречи Путина и Лукашенко

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи 13 июля в Петербурге провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передают "Известия".

«Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам», — сказал он в беседе с журналистами.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко «подвели итоги дискуссий, имевших место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств».

Лидеры стран также договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России. Стороны также пришли к договоренности, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года.

Так, на открытой для СМИ части встречи Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. Глава российского государства подчеркивал, что, несмотря на многие ограничения, в том числе связанные с санкциями, Белоруссия обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг.

Лукашенко в свою очередь отмечал, что Белоруссия выдержит все санкции, которые в отношении нее вводятся странами Запада. По его словам, важным фактором является сохранение связи с Россией.

Фото: ТАСС/Никольский Алексей