Владимир Путин: «Единая Россия» доказала, что является лидером

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Президент поздравил партию с убедительной победой на выборах в Госдуму.

Выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Люди оценили результат работы «Единой России» в сложных условиях, в которых жила страна последние два года, сказал Президент на встрече с руководством парламентских партий 25 сентября. Он обратил внимание на возросшую роль Госдумы в связи с обновленной Конституцией.

«Существенно выше стала ответственность депутатского корпуса. В первую очередь, за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и, кстати, не важно, кто в какой партии: все, что обещали, безусловно нужно выполнять», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что партии и каждый кандидат в ходе избирательной кампании ведут активный диалог с людьми. Такой максимально интенсивный и публичный стиль работы должен стать нормой на весь период депутатских полномочий.

«Впереди у депутатов напряженная работа. У нас много общих вызовов и задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, улучшить условия жизни, развития, обучения. Повысить уровень и доступность образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики. И нарастить темпы ее роста. Уверен, что и опытные партии, и новые политические силы осознают ответственность и сделают все, чтобы оправдать высокое доверие избирателей», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил главу государства и жителей страны за поддержку. Он подчеркнул, что позиция Президента помогла укрепить доверие избирателей к партии, а также отметил роль своих коллег, активистов и волонтеров.

«Многие лично встречались с людьми. Результат этой работы — народная программа «Единой России», соавторами которой стали два миллиона человек», — сказал Дмитрий Медведев, отметив, что для реализации программы совместно с Правительством будут созданы рабочие группы по основным направлениям.

Председатель партии особо подчеркнул, что обновление состава фракции «Единой России» наполовину связано с призывом Президента вовлекать в политику волонтеров, врачей и учителей — то есть всех, кто проявил себя во время пандемии и оказывал реальную помощь людям.

«Главным ориентиром будущей работы станет реализация инициатив народной программы «Единой России». Некоторые уже оформлены в виде законопроектов и внесены в Госдуму. Рассчитываю, что именно с них начнет свою работу новый созыв. Задача наших депутатов работать еще более ответственно, добросовестно и слаженно», — сказал Председатель партии, обращаясь к Президенту.

При этом у «Единой России» должно быть налажено конструктивное сотрудничество с представителями всех политических сил, которые представлены в Госдуме, по ключевым вопросам внутренней и внешней политики, уверен Дмитрий Медведев.

В заключение Владимир Путин призывал «Единую Россию» консолидировано работать с другими фракциями.

«Я исхожу из того, что депутаты «Единой России» будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя такую тяжелую ношу, как принятие необходимых для каждого гражданина страны решений», — сказал Президент.

«Более 300 тысяч предложений – этот огромный вклад внесли граждане Самарской области в формирование Народной программы. Команда, которая победила на выборах, показав лучший результат среди всех партий, готова выполнять взятые на себя обязательства, оправдывая доверие людей, , реализуя инициативы Народной программы вместе с жителями», - отметил секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что диалог с людьми — принципиальная позиция единороссов: «Мы постоянно сверяем ход нашей работы с жителями, советуемся с ними по всем ключевым вопросам развития региона и социальной политики. Народная программа сформирована на основе предложений граждан России, миллионов наших соотечественников, в том числе и жителей Самарской области».

Многие бюджетные изменения, направленные на социальные нужды и экономическое развитие губернии, инициированы единороссами на основе сформированной Народной программы, напомнил он.

Напомним, «Единая Россия» по итогам выборов сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от «Единой России», из них 126 человек по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Партия выдвинула более 600. Федеральный список по предложению Президента Владимира Путина возглавили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.