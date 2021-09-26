Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму открытыми и легитимными

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Выборы в Госдуму РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий.

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны», — сказал президент РФ.

Кроме того, глава государства поздравил лидеров партий с победой на выборах. Он подчеркнул, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в России демократии.

«Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», — заявил Путин.

Как отметил Путин, впервые с 1999 года в Госдуму прошла пятая партия. Это, по словам главы государства, сигнализирует о том, что у каждого есть шанс заявить о себе.

«Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», — сказал Путин.

Кроме того, президент рассчитывает, что по важнейшим вопросам роста качества жизни россиян у партий не будет значительных противоречий. По его словам, государству необходим надежный парламент, чувствующий свою ответственность перед Россией.

Также российский лидер выразил надежду, что все партии выполнят свои обещания перед избирателями, а максимальная открытость и публичность будут нормой для всех депутатов.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя, пишут "Известия".