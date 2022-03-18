Ирина Цветкова: Я понимаю, что говорить правду – непростая задача, но сейчас как никогда нужно честно относиться к профессии

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Секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР поделилась мнением об информационной войне против России.

Украинская сторона совместно с Западом продолжает вести против России информационную войну. СМИ, телеграм-каналы, социальные сети и мессенджеры, - все ресурсы сейчас пестрят материалами, направленными на демонизацию нашей страны.

Профессиональные журналисты призывают критически относиться ко всему, что распространяется в сетях и СМИ, чтобы не стать жертвой обмана.

«Невозможно быть равнодушным к тому, что происходит в связи с событиями на Украине. Сообщения идут непрерывным потоком, - поясняет Ирина Цветкова. - Развернувшаяся информационная война сотрясает общество. Пропагандистские уловки, фейки вводят людей в заблуждение.

Мы видим, что ряд западных и европейских СМИ предпочитает не давать объективную информацию происходящего на Украине. Так, например, недавнее событие – удар Украины по Донецку ракетой «Точка – У» 14 марта – в иностранных СМИ остался практически незамеченным. Между тем, в результате трагедии, случившейся в Донецке, погиб 21 человек, десятки людей получили ранения. А фото из Донецка одна итальянская газета преподнесла как обстрел Киева российской армией».

Антироссийская пропаганда атакует со всех сторон. Компания Meta разрешила в своих соцсетях (Facebook и Instagram) открыто публиковать призывы к насилию в отношении россиян. В ответ российские власти заблокировали Instagram . Это было необходимо, чтобы обеспечить психологическое здоровье граждан и защитить их от травли в интернете.

«Чтобы не попасть на уловки манипуляторов, надо проверять информацию. Для этого использовать сайт войнасфейками.рф и телеграм-канал https://t.me/warfakes. Сведения о фейках также можно найти на канале «Война с фейками. Самара» https://t.me/antifake_samara» , - продолжает Цветкова.

Украинские власти используют ситуацию с экономическими санкциями против РФ, чтобы посеять панику среди мирного населения. Например, распространяют фейки о том, что в России продают продукты в кредит. Говорят, что жители Крыма массово продают квартиры, а цены на них обрушились. Все это является ложью, причем доказанной.

«Большое внимание проблеме, связанной с фейками, уделяет Союз журналистов России. Неслучайно в одном из интервью председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал журналистов всех стран соблюдать Глобальную Хартию журналисткой этики МФЖ, не допускать фейковых новостей и помнить об ответственности», - резюмировала Ирина Цветкова.

Проверять информацию в сегодняшней реальности должны не только представители СМИ, но и все граждане, интересующиеся информационной повесткой.

Отвечать на все актуальные вопросы жителей Самарской области призван ресурс «Объясняем.Самарская область» во Вконтакте (https://vk.com/orf_63) и телеграм-канал https://t.me/orf_63.