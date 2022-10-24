Илон Маск обозвал шахматиста Каспарова* идиотом 

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выругался на Гарри Каспарова* после выпада шахматиста в его адрес из-за мирного плана по урегулированию украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

"Хотя это правда, что Каспаров* играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", — написал Маск в твиттере.

Он также добавил, что не имеет дома или "особняка", и назвал шахматиста придурком.

В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

Каспаров* раскритиковал Маска за то, что тот "сидит в комфорте своих особняков в Силиконовой долине и рассказывает Украине, как вести свои дела", и обвинил его в "моральном идиотизме" и "геополитической слепоте".

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Фото: AP Photo / Patrick Pleul/Pool/РИА Новости