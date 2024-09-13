Игорь Комаров встретился с Вячеславом Федорищевым

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В пятницу, 13 сентября, в Правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Стороны обсудили работу по исполнению задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным перед главой региона, по развитию Самарской области.

Полпред Президента отметил вклад региона в укрепление промышленности страны. «Самарская область – регион очень ответственный, большой и занимает особое место практически по всем сферам», - сказал Игорь Комаров. Динамичное развитие, как оценил полпред, характеризует в целом промышленность, в том числе высокотехнологичную, передовые предприятия различных ее отраслей, а также науку, культуру, спорт, образование.

«Самарская область является одним из передовых регионов ПФО, и, конечно, мы хотели бы, чтобы область развивалась и дальше», - акцентировал внимание Игорь Комаров.

Как сообщил Вячеслав Федорищев, разработанная пятилетняя Программа развития региона, представленная на прошлой неделе, достаточно подробно описывает периметр задач и имеет очень серьезные векторы. «Мы сильный индустриальный регион, нам нужно укреплять кооперацию между нашими крупнейшими, сильнейшими флагманами и университетами, с тем чтобы добиваться новых прорывных технологий. Нам нужно делать сильнее наши университеты, чтобы в Самарскую область со всей страны приезжали учиться, а потом оставались работать и вместе мы создавали новые смыслы. Наша задача – это и полная модернизация жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной отрасли», - обозначил ряд направлений работы глава региона. По словам Вячеслава Федорищева, это не просто запланировано - первые шаги уже предприняты. «Мы будем в полной мере их реализовывать», - заверил он.

Игорь Комаров также оценил подход губернатора к работе с опорой на общение с жителями: «Хорошо, что подход в работе определен именно как прямой контакт с людьми, встречи с ними, изучение действительно реальных потребностей, проблем и учета их в планах развития».

Полпред Президента поздравил Вячеслава Федорищева с вступлением в должность губернатора и пожелал успешной реализации Программы развития региона – «чтобы все увидели дальнейший успех, развитие Самарской области, и жители почувствовали и заботу, и качественную работу, и вовлеченность в задачи, которые перед всеми стоят».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области/Иван Макеев