Игорь Комаров провел встречу с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой

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18 января 2022 года в Нижнем Новгороде полномочный представить Президента РФ Игорь Комаров встретился с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным для обсуждения общих подходов, методик и лучших практик по реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни молодых людей-инвалидов, детей-сирот, и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Мария Львова-Белова поблагодарила Игоря Комарова и Глеба Никитина за личные инициативы и поддержку, отметив, что в округе реализуются уникальные проекты, такие как «Ментальное здоровье». Примером успешной положительной практики стал Центр социального развития Нижегородской области, ориентированный на поддержку людей с расстройством аутистического спектра, который ранее посетили участники встречи. «Проект «Ментальное здоровье» надо тиражировать на общефедеральном уровне», – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Участники встречи отметили, что в ПФО разворачивается работа по организации системы сопровождаемого проживания молодых людей с ограниченными возможностями здоровья для их успешной социальной адаптации – есть необходимость в создании масштабного проекта по сопровождению людей с инвалидностью в течение всей жизни, и он должен стать одним из основных направлений работы на предстоящий период. Игорь Комаров рассказал, что в ПФО уже работают разные формы сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью, в их числе: проекты по сопровождаемому проживанию реализуются региональной общественной организацией родителей детей с инвалидностью «СоДействие» (Республика Башкортостан); нижегородской региональной общественной организацией поддержки детей и молодёжи «Верас», а также на базе федеральной площадки по развитию инклюзивных практик АНО «Квартал Луи» (Пензенская область) – и в перспективе округ может стать пилотной площадкой для такого проекта. Полпред подчеркнул, что аппарат полномочного представителя готов оказать поддержку по совершенствованию законодательного регулирования в сфере сопровождаемого проживания.

Глеб Никитин, со своей стороны, отметил, что основное – это сопровождение детей через всю жизнь и что Нижегородская область работает над тем, чтобы областной опыт стал единой системой во всех муниципалитетах региона. Кроме того, Нижегородская область готова выступить пилотной площадкой при тиражировании проекта на территории всей страны.

В Самарской области вопросу создания инклюзивной среды уделяется много внимания. На территории региона проходят общероссийские форумы, посвященные обмену опытом по созданию инклюзивной среды, строятся объекты с учетом инклюзивных требований, появляются срезы для съездов, тактильная плитка, пандусы и т.д. «Каждый человек – талантлив, и мы обязаны дать ему возможности для самореализации, создать для этого все необходимые условия. И мы планомерно двигаемся в этом направлении», – отмечал Глава самарского региона Дмитрий Азаров. Среди уникального опыта Самарской области по созданию инклюзивной среды – образовательный проект «Ресурсный класс в Южном Городе» в Волжском районе. Это не комната и не класс, а образовательная модель, которая захватывает все школьное пространство. Особенного ребенка (с расстройствами аутистического спектра (РАС)) мягко вводят в класс обычных детей. В ресурсном классе учатся дети с тяжелой умственной отсталостью, но они ходят не в класс, а на перемену. С тьютором они приходят на перемену и вовлекаются в деятельность с обычными детьми. Это и есть инклюзия.

Стоит отметить, что во всех регионах ПФО с 2020 года проводится системная работа по диагностике состояния здоровья молодых людей с инвалидностью (получатели социальных услуг), проживающих в организациях стационарного социального обслуживания, их способности к самообслуживанию для последующего составления индивидуального маршрута развития.

Обучение молодых людей с инвалидностью осуществляется в учебно-тренировочных квартирах (комнатах), открытых в социальных учреждениях (интернатах) или предоставленных НКО, где осваиваются навыки самообслуживания и социально-средового взаимодействия, бытовые и трудовые навыки. По итогам обучения инвалидов в тренировочных квартирах (комнатах) специалисты социальных учреждений оказывают им содействие в трудоустройстве и осуществляют постинтернатное сопровождение.

Напомним, в 2019 году на территории Самарской области родилась идея проведения парафестиваля «Театр – территория равных возможностей». Инициативу неравнодушных, талантливых людей, готовых помогать реализоваться каждому человеку с ограничениями по здоровью, поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сегодня фестиваль приобрел всероссийский масштаб, участие в нем принимают коллективы из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Воронежа, Ижевска, Хвалынска, Екатеринбурга.

«Обеспечение занятости и социальная интеграция людей с особыми потребностями – один из приоритетов в работе регионального Правительства. Важно, чтобы каждый мог реализовать себя, раскрыть свои таланты, чувствовать себя в обществе комфортно и спокойно», – уверен Дмитрий Азаров.