Игорь Комаров провел рабочую встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином

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26 мая 2025 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе провел рабочую встречу с членом Политбюро, Секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Чэнь Вэньцин посетил ПФО накануне участия в Тринадцатой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу.

Приветствуя гостя, Игорь Комаров отметил динамичное развитие отношений между регионами ПФО и Китайской Народной Республикой. Он подчеркнул, что внешнеторговый оборот между Китаем и регионами округа демонстрирует устойчивый рост, не уступая общероссийским показателям. Так, в 2024 году он составил почти 7%, в первом квартале 2025 года – более 2%.

«Доля ПФО в общем объеме товарооборота РФ с Китаем составляет около 5%, и мы видим значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. Разнообразная экономическая специализация регионов округа открывает широкие возможности для китайских партнеров в различных отраслях, включая промышленное производство, логистику, сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых», – сказал Игорь Комаров.

Отдельно полпред Президента России и Секретарь ЦК КПК обсудили сотрудничество в образовательной сфере. Доля китайских студентов в учебных заведениях ПФО остается традиционно высокой. В 2024 году более 3,9 тысяч студентов из КНР обучалось в вузах округа, из них – более 220 студентов в вузах Самарской области.

Игорь Комаров также отметил, что на недавнем VIII Форуме Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» ректоры университетов Приволжского федерального округа с воодушевлением приняли высказанную лидерами стран, Президентом Владимиром Путиным и Председателем Си Цзиньпином, инициативу провести двусторонние годы образования. В ПФО среди китайских студентов высоко востребованы казанские, нижегородские, пензенские и самарские университеты.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцин отметил достижения сотрудничества: «Такие сферы, как химическая промышленность, автопром, информационные технологии, демонстрируют очень высокий уровень развития, и в регионах формата «Волга-Янцзы» мы, безусловно, сможем найти новые точки соприкосновения. Также считаем необходимым укреплять торгово-экономическое сотрудничество и наращивать взаимодействие в правовой сфере, поскольку от правовых условий напрямую зависит бизнес-климат».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» отметил, что Китай традиционно является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров Самарской области, занимая 1 место по объему импортных поставок и 6 место по экспорту продукции. Глава региона подчеркнул, что есть все возможности для дальнейшего наращивания экономического потенциала территорий. В рамках сотрудничества решаются наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывается максимальная поддержка предприятиям, заинтересованным в экспорте высококачественной продукции в Китай.

Напомним, что осенью текущего года запланирован рабочий визит делегации Самарской области в Китай в расширенном формате с участием крупных промышленных предприятий и учебных заведений.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО