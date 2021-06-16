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Игорь Комаров принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета

16 июня 2021 14:27
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На заседании рассмотрены актуальные вопросы деятельности федеральных и региональных органов власти по профилактике терроризма в сфере образования и молодежной среде.

Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены актуальные вопросы деятельности федеральных и региональных органов власти по профилактике терроризма в сфере образования и молодежной среде.

В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, в том числе полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

В своем выступлении председатель НАК обратил внимание на исходящие от международных террористических организаций угрозы распространения среди молодежи идеологии терроризма и ее вовлечения в террористическую деятельность.

В ходе заседания также была подчеркнута опасность влияния на учащихся образовательных организаций радикальных идей, оправдывающих совершение в отношении учеников и преподавателей насильственных действий, в том числе массовых убийств.

О состоянии работы по профилактике террористических проявлений в образовательных организациях и молодежной среде и планах активизации этой деятельности сообщили руководители Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и Росмолодежи.

Выработан комплекс мер, направленных на совершенствование организации данной работы федеральными и региональными органами власти, повышение эффективности деятельности антитеррористических комиссий. Отмечена необходимость особое внимание уделить индивидуальной профилактической работе с лицами, подверженными или уже подпавшими под влияние идеологии терроризма.

Теги: заседание НАК Игорь Комаров

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