Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО

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9 июня 2022 года в Нижнем Новгороде состоялось заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. В работе Ассоциации приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, руководители региональных законодательных органов государственной власти, представители правительства Нижегородской области.

В повестке, представленной координатором Ассоциации, председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Люлиным, две основные темы: опыт органов государственной власти и предприятий по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда, и современный и качественный капитальный ремонт многоквартирных домов.

Открывая заседание, Игорь Комаров поздравил участников с 20-летием создания Ассоциации законодателей ПФО и отметил значимость законотворческой работы в регионах для решения самых острых вопросов. По словам полномочного представителя, законодатели рассмотрели более 200 вопросов, в их числе: государственное управление, продовольственная безопасность, бюджетная, социальная и информационная политика, межнациональные отношения и другие.

По вопросу повышения производительности труда Игорь Комаров отметил, что в округе эта работа ведется в рамках национального проекта «Производительность труда», в регионах реализуются программы финансового и нефинансового стимулирования бизнеса, профессиональной подготовки и переобучения персонала, оказывается экспертная помощь в оптимизации производственных процессов.

«По данным Минэкономразвития, лидеры в этом направлении – Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область и Удмуртия. В целом по округу сегодня уже более 1000 крупных и средних предприятий получили поддержку, более 16 тысяч человек прошли обучение по повышению производительности труда. Это тот резерв, который можно и нужно использовать для экономического роста. А законодателям совместно с исполнительной властью необходимо продолжать разрабатывать меры по расширению поддержки предприятий», – сказал Игорь Комаров.

В Нижегородской области проект охватывает все сферы: промышленность, здравоохранение, работу государственных органов. Так, к примеру, в Законодательном Собрании на 40% сокращены сроки подготовки проекта областного бюджета к рассмотрению комитетами. При этом у всех участников процесса появилось дополнительное время для более детального предварительного изучения и проработки проекта. В региональном парламенте создан «Банк идей», он позволяет в автоматизированном режиме собирать и обобщать предложения по оптимизации процессов. На сегодняшний день в Законодательном Собрании области 12 предложений проходят путь от идеи до реализации», – сказал Евгений Люлин.

«Был организован объединенный проектный офис ГК «Росатом» и правительства области, а в 2019-м появился «Клуб бережливых губернаторов» для обмена лучшими практиками в сфере внедрения бережливых технологий. Работа ведется по 8 направлениям: образование, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, социальный блок, строительство, государственное, муниципальное управление. За прошедшее время мы открыли 4 077 проектов», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Говоря о своевременном и качественном проведении капитального ремонта многоквартирных домов, Игорь Комаров отметил, что в прошлом году по итогам Совета ПФО, была создана окружная межведомственная рабочая группа по контролю за функционированием региональных систем капремонта под председательством заместителя полпреда Алексея Кузьмицкого и генерального директора Фонда развития территорий Константина Цицина. С учетом имеющихся сохранения значительного ряда проблем, решение которых относится к компетенции региональных органов власти, по итогам заседания группы в декабре 2021 года принято решение об усилении контроля со стороны субъектов Федерации за реализацией региональных систем капремонта.

«Один из инструментов контроля – это представление уполномоченным органом региона отчета о выполнении программных мероприятий по капремонту многоквартирных домов и его заслушивание на заседании законодательного органа государственной власти субъекта. С учетом увеличения Правительством РФ предельного размера аванса для подрядных организаций за работы по капремонту с 30 до 50% органам власти необходимо усилить контроль за качеством и сроками проведения строительно-монтажных работ», – сказал Игорь Комаров.

Мы с коллегами обмениваемся опытом, чтобы усиливать контроль региональных парламентов за результатами капремонта многоквартирных домов. Данная тема актуальна для всех регионов России», – дополнил Евгений Люлин.

«На наш взгляд, требуется абсолютно полная перезагрузка этой системы, начиная с формирования долгосрочных программ капитального ремонта, чтобы они были сбалансированы и подкреплены источниками финансирования. И в этом направлении крайне важно совершенствование федеральной законодательной базы через осуществление парламентского контроля, через внесение законодательных инициатив. Существенным подспорьем также будет проведение на плановой основе контрольных мероприятий в сфере капитального ремонта многоквартирных домов региональными контрольно-счетными органами», – отметил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий.

С докладом по данному вопросу также выступил первый заместитель Председателя Саратовской областной Думы Алексей Антонов. Он сообщил, что в региональном парламенте ежегодно проводятся депутатские слушания по вопросам реализации областной программы капремонта, что хорошо себя зарекомендовало как форма отчета Фонда капитального ремонта и как форма депутатского контроля. По его мнению, целесообразно рассмотреть возможность введения обязательного технического обследования домов перед формированием графика работ. Инициативу поддержал экспертный совет комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ – это позволит ремонтировать в первую очередь наиболее изношенные участки и системы, что увеличит срок службы жилья. Нововведение предполагает, что министерство строительства и ЖКХ РФ установит методические рекомендации по актуализации региональных программ и краткосрочных планов их реализации. Еще одним вариантом решения может стать предоставление дополнительной государственной поддержки субъектам РФ.

«В нашем регионе действует одна из самых больших в стране региональных программ капитального ремонта – в нее включены более 23 тысяч домов. Отмечу, что Нижегородский фонд капремонта в прошлом году провел большой объем работ, отремонтировал свыше 1000 домов, суммарная стоимость ремонта составила 4,3 млрд рублей», – сообщил Евгений Люлин.

Прозвучавшие на заседании инициативы после доработки будут направлены в Госдуму и Правительство РФ.

В рамках заседания Ассоциации также был подписан ряд соглашений: о сотрудничестве между Законодательными Собраниями Нижегородской и Кировской областей; о взаимодействии Государственного Совета Чувашской Республики и Приволжской транспортной прокуратуры; о создании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ ПФО.

В завершение заседания Ассоциации полномочный представитель вручил Почетную грамоту Президента РФ главному федеральному инспектору по Нижегородской области Александру Мурзину. Также Игорь Комаров вручил благодарственные письма за большой личный вклад в становление развития Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО председателям законодательных собраний Евгению Люлину (Нижегородская область), Сергею Грачеву (Оренбургская область) и Валерию Лидину (Пензенская область).

Отметим, что председатели законодательных собраний, награждённые благодарственными письмами, в разные годы были координаторами окружной Ассоциации законодательных органов ПФО, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО