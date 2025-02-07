Игорь Комаров принял участие в совещании по обеспечению безопасности морского и речного судоходства

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специализированная техника распределена во все 16 лесничеств Самарской области, расположенных в 27 муниципальных образованиях.
Самарские лесники получили самую крупную партию техники за последние 10 лет
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки.
Многодетная семья из Борского района получила всестороннюю помощь от государства
По легенде, в одном из цехов произошла авария, розлив масла привел к возгоранию.
В Тольятти подвели итоги деятельности и отработали навыки тушения пожара на «АвтоВАЗе»
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С. Местами гололедица.
8 февраля в регионе, без осадков, местами изморозь, до -8°С
Завтра на «Чайке» пройдет центральный областной старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
На лыжной базе «Чайка» прошла подготовка трасс к предстоящим выходным
Врачи провели костную аутопластику, фиксацию перелома металлофиксатором. Особенность такой операции - использование трансплантата из собственных тканей организма.
Тольяттинские врачи травматологи-ортопеды предотвратили разрушение сустава у девочки после ДТП
Юлия Некрасова отобралась в состав кандидатов в сборную России на сезон 2025-2026 года.
Самарская спортсменка выиграла Кубок России по стрельбе из лука
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Игорь Комаров принял участие в совещании по обеспечению безопасности морского и речного судоходства

7 февраля 2025 16:35
163
В Самарской области стратегическое значение для населения и экономики региона имеет внутренний водный транспорт.

6 февраля 2025 года в Нижнем Новгороде помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители Минпромторга, Минэнерго, Минприроды, Ространснадзора, Росморречфлота, других организаций, задействованных в морской деятельности.

В ходе совещания участники обратили внимание на необходимость анализа и оценки практики применения действующих нормативных актов, а также на совершенствование законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства; обсудили меры по модернизации транспортной и обеспечивающей инфраструктуры, в том числе портов и причалов, на внутренних водных путях; рассмотрели вопросы оптимизации процесса досмотра и сокращения времени простоя судов.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул актуальность развития и обеспечения безопасности судоходства: «В 2024 году в ПФО речными судами перевезено почти 50% общего объема грузов, доставляемых по рекам России.

При этом сегодня существует ряд взаимосвязанных вопросов, которые требуют комплексного подхода. Например, необходимость усовершенствовать и актуализировать нормативную базу в части регулирования и контроля в сфере судоходства. К их числу также относятся устаревание и высокая степень износа флота, недостаточность существующих мер государственной поддержки для изменения ситуации и решения проблемы обновления инфраструктуры и судов. Это особенно важно в текущих условиях, в том числе с учетом угроз безопасности, связанных с попытками диверсий и атаками беспилотников. К системным вопросам также относятся лимитирующие участки на Волге и Каме, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей, и дефицит квалифицированных кадров в отрасли».

В Самарской области стратегическое значение для населения и экономики региона имеет внутренний водный транспорт. Ежегодно речным транспортом внутри региона перевозится более 700 тысяч пассажиров по 9 маршрутам в Самаре и Тольятти.  

В настоящее время регион ведет работу по обновлению речного пассажирского транспорта. Для речных перевозок в 2024 году приобретено 2 судна «МПКС» вместимостью 240 пассажиров. Предполагается, что новый транспорт направят на обслуживание маршрутов Самара – Рождествено и Самара – Ширяево. В ближайшие годы пассажирский флот региона планируется пополнить еще 4 судами такого типа.

Для регионов Поволжья развитие речных пассажирских перевозок имеет большой потенциал. Участники совещания отметили важность осуществления на постоянной основе мониторинга и анализа информации обо всех происшествиях и событиях на водных объектах, анализа участков водных путей на предмет прогнозирования аварийности.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
07 февраля 2025, 19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Общество
110
Вячеслав Федорищев посетил Самарский университет и ознакомился с деятельностью Производственного центра аддитивных технологий.
07 февраля 2025, 16:15
В регионе расширят программу подготовки по 3D-моделированию и БАС – будут открыты 100 инженерных классов
Вячеслав Федорищев посетил Самарский университет и ознакомился с деятельностью Производственного центра аддитивных технологий. Политика
185
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
06 февраля 2025, 20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
Вячеслав Федорищев провел прием граждан. Благоустройство
597
В центре внимания
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
102
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
232
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
264
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
590
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
542
Весь список