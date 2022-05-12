Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности Губернатора Саратовской области

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12 мая полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил членам правительства Саратовской области, депутатам Саратовской областной Думы, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям СМИ, общественных и религиозных организаций временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

10 мая 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Саратовской области» и назначил Романа Бусаргина временно исполняющим обязанности Главы региона.



Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поблагодарил Валерия Радаева за работу и отметил позитивные изменения в регионе в период его руководства.

«Саратовская область входит в тройку лидеров по объёму производства продукции сельского хозяйства в Приволжском федеральном округе, вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Серьезное внимание уделялось здравоохранению. В конце прошлого года в Саратове завершено строительство новой высокотехнологичной областной инфекционной больницы на 400 мест. Реализуются проекты по строительству областного онкоцентра и противотуберкулезного диспансера. Кроме того, в рамках государственно-частного партнёрства построены международный аэропорт «Гагарин», Парк покорителей космоса и другие социально значимые объекты», – отметил Игорь Комаров.



Представляя врио Губернатора, Игорь Комаров особо подчеркнул, что Роман Бусаргин хорошо знаком жителям региона:

«Роман Викторович – уроженец Саратовской области, имеет большой опыт работы в органах местного самоуправления и исполнительной власти региона. С октября 2020 года он занимал должность вице-губернатора – председателя правительства Саратовской области. За это время Роман Викторович зарекомендовал себя грамотным и профессиональным управленцем, неравнодушным к проблемам своих земляков».



Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что врио главы региона хорошо разбирается в специфике общественно-политической жизни Саратовской области, понимает все сферы хозяйственно-экономического развития региона.



Игорь Комаров особо подчеркнул, что одна из главных задач, стоящих перед временно исполняющим обязанности Губернатора Саратовской области, – исполнение Указов Президента РФ по улучшению жизни людей, и отметил, что эффективно работать можно только при условии консолидации всех конструктивных сил региона – власти, общественности и бизнеса.

«Управленческой команде региона необходимо оперативно вырабатывать необходимые меры поддержки людей, учитывать их мнение при принятии решений по развитию региона и муниципальных образований. Особое внимание прошу также уделить предприятиям, субъектам малого и среднего предпринимательства. Важно продолжить реализацию национальных целей развития России, обозначенных Главой государства», – сказал Игорь Комаров.

Врио Губернатора Роман Бусаргин в своем выступлении отметил: «Президент Владимир Владимирович Путин оказал мне высокое доверие, назначив временно исполняющим обязанности Губернатора Саратовской области. Это большая ответственность. Я обязан создать все необходимые условия, чтобы регион продолжал развиваться, чтобы точки роста давали эффект для экономики и, самое главное, – для людей. Обеспечивали их благополучие, открывали новые перспективы, укрепляли уверенность в завтрашнем дне. А это – рабочие места, современные соцобъекты, достойный уровень жизни. Открытость власти, рост доверия наших граждан – это то, чего я буду настойчиво добиваться».



На мероприятии выступил Валерий Радаев, который руководил регионом с марта 2012 года. Он поздравил Романа Бусаргина, пожелал ему успехов в работе. Врио Главы региона предложил Валерию Радаеву продолжить свою деятельность в качестве советника Губернатора.

По итогам мероприятия полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с Романом Бусаргиным, где обозначил первоочередные задачи социально-экономического и общественно-политического развития региона.

Фото: пресс-служба ПФО