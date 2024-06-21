Игорь Комаров пожелал участникам «Туриады-2024» успехов и новых побед: в копилке сборной Самарской области медали всех достоинств

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21 июня 2024 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии закрытия Спортивно-туристского лагеря «Туриада-2024». Традиционно мероприятие проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».



С 2013 года «Туриада» собирает победителей региональных спортивно-туристских слетов, студентов, обучающихся по специальностям, связанным с туризмом, и профессиональных тренеров по спортивному туризму, экспертов и волонтеров. В этом году на площадке одиннадцатой «Туриады» собралось более 600 участников из всех регионов ПФО, а также команды Центрального федерального округа и иностранные спортсмены Республик Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.



Четыре дня ребята соревновались на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах.



Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров встретился с молодежью, осмотрел объекты лагеря и курортную инфраструктуру.

Полномочный представитель отметил, что в последние несколько лет значительно выросло количество спортивно-туристских мероприятий, но главное – становится все больше участников. Так, число детей и молодежи, занимающихся в спортивно-туристских кружках и клубах Приволжья, достигло 178 тыс. чел., то есть выросло с первой «Туриады» более чем в два раза, число мастеров спорта – почти в четыре раза, кандидатов в мастера спорта – почти в семь раз.



Самыми зрелищными событиями заключительного дня стали командная смешанная эстафета «Кубок дружбы народов» с участием зарубежных делегаций и сборной команды России, а также смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского и Центрального федеральных округов, а кульминацией «Туриады-2024» – конечно, торжественная церемония награждения победителей.



Игорь Комаров обратился к участникам лагеря: «Сегодня четвертый день Спортивно-туристского лагеря. Думаю, что для всех нас очень быстро пронеслись эти дни, но уверен, что они надолго останутся в памяти. Мы сегодня в очередной раз увидели вашу заинтересованность, ваши горящие глаза, ваше стремление добиваться в команде хороших результатов, ставить новые задачи и их достигать, становиться лучше. Это, наверное, самое главное. Нам очень приятно приветствовать здесь традиционно все 14 регионов Приволжского федерального округа, а теперь и пять регионов Центрального федерального округа. Во время эстафеты ребята подошли и поблагодарили, участники сказали очень важные слова о высоком уровне самих соревнований. Мы рады видеть друзей и команды из дружественных стран. Хочу поблагодарить победителей соревнований. Также я видел эмоции и желание победить у тех, кто хотел победить, но сегодня пока не получилось. Мы видим, как растет конкуренция. Даже если не все получалось, вы сделали самое главное – приняли вызов, вступили в команду, которая хочет добиваться большего, расти и улучшать свои показатели. Уверен, что у вас все получится. Всех поздравляю с завершением «Туриады» и желаю успехов».



Игорь Комаров вручил награды победителям и призерам общекомандного зачета «Туриады-2024», который включал спортивные и культурно-познавательные дисциплины. Третье место в упорной борьбе заняла сборная Саратовской области, второе место – команда Удмуртской Республики, а победила команда Республики Марий Эл.

Также были вручены награды победителям в спортивном зачете лагеря, где суммировались результаты первенств ПФО на пешеходных, водных и вело-дистанциях, а также ранее проведенного Первенства России по лыжному туризму и туристическим походам. Сборная команда Самарской области заняла почетное 3 место. Выиграла сборная Республики Марий Эл, на 2 месте – сборная Удмуртской Республики.



Спортсмены Самарской области на «Туриаде-2024» блистали на пешеходных дистанциях. Анна Шашкова выиграла серебро первенства ПФО в личных соревнованиях и бронзу в матчевой встрече ПФО и ЦФО. Сборная Самарской области по результатам личных дистанций заняла 2-е место. В дисциплине «связка» золото первенства ПФО взяли Анна Шашкова и Анастасия Романова, бронзу – Мария Васильева и Елизавета Хлобостова, в командном зачете у самарских спортсменов серебро. Павел Колесов вместе с представителем Марий Эл Константином Рожковым выиграл международную встречу в дисциплине «связка». А на групповой пешей дистанции сборная Самарской области стала победителем первенства ПФО среди юниоров и серебряным призером среди юниорок.



Кроме того, самарец Павел Колесов выиграл соревнования «Царь горы» по бегу вверх, а студентка Тольяттинского колледжа креативных индустрий и предпринимательства Диана Филимончук заняла 3-е место в конкурсе «Музыка сердец» в номинации «Исполнитель».



«Благодарю участников «Туриады», тренеров и всех специалистов, которые участвовали в подготовке команды, за отличные результаты. В Самарской области ежегодно улучшается спортивная инфраструктура, на территории подведомственного учреждения минспорта спортивной школы «Чайка» создана одна из лучших в ПФО баз для подготовки команды по спортивному туризму. В этом году мы отправили на соревнования полный состав – 45 человек. Очень рада, что выступление оказалось успешным», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



По сумме культурно-познавательных конкурсов «Туриады», где соревновались студенты, получающие профильное бизнес-туристское образование, и участники конкурса бардовской песни, лучший результат у представителей Пермского края, 2 место – у команды Саратовской области, 3 место – у сборной Удмуртской Республики.

Кубок Приволжского и Центрального федеральных округов получила команда Республики Марий Эл, занявшая 1 место в спортивно-туристской эстафете на пешеходной дистанции, 2 место досталось команде Удмуртской Республики, третью ступень пьедестала в соревнованиях заняли представители Самарской области.

Призовые места в эстафете на «Кубок дружбы народов» распределились так: 1 место – сборная Российской Федерации, 2 место – сборная Республики Беларусь, 3 место – сборная Республики Таджикистан.



В конкурсе разработки туристических маршрутов победили ребята из Пермского края – команда получила грант Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию межрегионального туристского маршрута на территории округа. Второе место – у команды Республики Башкортостан, третье – у Кировской области.



В сентябре 2024 года в Самарской области пройдет региональный фестиваль «Туриада», по итогам которого будет формироваться сборная для участия в лагере ПФО в 2025 году.



Фото: пресс-служба ПФО