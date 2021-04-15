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Игорь Комаров посетил с рабочей поездкой Республику Мордовия

15 апреля 2021 17:00
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Игорь Комаров обсудил социально-экономическое развитие региона с врио главы Мордовии Артёмом Здуновым.

13 апреля 2021 года состоялась рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Саранск. Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО и обсудил социально-экономическое развитие региона с врио главы Мордовии Артёмом Здуновым.

Руководитель республики доложил, что в настоящее время ведется активная работа по снижению государственного долга.

Также в ходе поездки полпред посетил завод АО «Биохимик», который является лидером отечественной фарминдустрии в области производства антибактериальных и противовирусных препаратов. Завод активно участвует в решении важнейших задач по обеспечению лекарственной безопасности страны, в том числе в рамках программы импортозамещения, выпускает инновационные лекарственные средства. Каждый год в линейке появляется около 60 новых препаратов для лечения различных заболеваний. Так, в 2020 году на заводе всего за три месяца был оперативно разработан и произведен препарат противовирусного действия от коронавирусной инфекции Арепливир.

О работе предприятия полпреду рассказали председатель Совета директоров ГК «ПРОМОМЕД» Петр Белый и исполнительный директор АО «Биохимик», входящего в ГК «ПРОМОМЕД», Дмитрий Земсков. Петр Белый отметил, что сейчас завод разрабатывает уникальный для России антибиотик широкого спектра действия и к концу этого года будет запущено производство полного цикла препаратов для лечения онкологических заболеваний.

На заводе Игорь Комаров осмотрел цех по производству активных фармацевтических субстанций для производства антибиотиков нового поколения и научно-производственную площадку, где разрабатывают новые лекарства.

Для удовлетворения потребностей российских медицинских учреждений с сентября 2020 г. завод увеличил объем производства Арепливира в 10 раз – со 100 тыс. до 1 млн упаковок в месяц; вводятся новые мощности для масштабирования производства до 2 млн упаковок препарата в месяц.

Также в феврале 2021 года здесь открылось производство ампул (площадь 2700 кв. м), оснащенное передовым оборудованием, что позволило увеличить производство готовых лекарственных средств в ампулах в 2 раза – до 15 млн единиц в месяц (более 173 млн ампул в год). Среди выпускаемых препаратов: Эноксапарин и Надропарин, остро востребованные для лечения COVID-19, Дексаметазон, применяемый для купирования цитокинового шторма, и многие другие госпитальные препараты.

Во втором полугодии 2020 года АО «Биохимик» в целом на 32% увеличило производство антибиотиков для лечения последствий коронавирусной инфекции.

На совещании по общественно-политическому развитию полпред обсудил предстоящие выборы в органы власти, которые пройдут в Единый день голосования, речь шла о подготовке к выборам. В республике они пройдут на всех уровнях, начиная от выборов муниципальных депутатов и заканчивая выборами Главы Мордовии. «Основная задача – обеспечить прозрачность и легитимность избирательной кампании», – подчеркнул Игорь Комаров.

Полпред обратил внимание участников совещания, что в ходе подготовки и проведения выборов правоохранительные структуры должны обеспечить безопасность всех участников процесса, антитеррористическую защищённость и общественный порядок, передает пресс-служба ПФО.

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