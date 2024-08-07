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В этот же день  Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО.
Игорь Комаров и Дмитрий Чернышенко оценили научно-технологический потенциал регионов ПФО
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Игорь Комаров и Дмитрий Чернышенко оценили научно-технологический потенциал регионов ПФО

7 августа 2024 16:49
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В этот же день  Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО.

7 августа 2024 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел Совет округа, где обсуждалась роль субъектов РФ на новом этапе научно-технологического развития. В обсуждении, в том числе и в режиме видео-конференц-связи, приняли участие Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, вице-президенты Российской академии наук Владислав Панченко и Сергей Чернышев, главы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, Госкорпорации «Ростех», а также руководители и представители деловых объединений и общественных организаций. В работе Совета также участвовал Александр Тихонов – подшефный полпреда, участник программы «Время героев», инициированной Главой государства Владимиром Путиным.

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что безопасность и развитие страны обеспечиваются надежной научной основой и прорывными технологиями. Указом Главы государства от 07.05.2024 № 309 технологическое лидерство определено одной из национальных целей развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Полпред напомнил о шагах, которые уже предприняты по поручению Президента России Владимира Путина по обеспечению технологического лидерства: принята концепция технологического развития до 2030 года, утверждена Стратегия научно-технологического развития, определены приоритетные направления НТР и перечень важнейших наукоемких технологий.

Полпред отметил, что «сейчас важно правильно встроить регионы в единое научно-технологическое пространство для успешного решения задач технологического суверенитета и удовлетворения потребностей экономики и общества». Главная задача – это сращивание интересов науки и бизнеса, выстраивание эффективной системы коммуникаций между всеми участниками процесса.

Как подчеркнул Глава государства на Петербургском международном экономическом форуме, «важно обеспечить коммерческую эффективность решений разработчиков – чтобы изобретения не ложились на полку, а проходили всю цепочку до воплощения в конкретном продукте». На такой подход должна быть нацелена региональная система управления НТР, основанная на сотрудничестве органов власти, науки и реального сектора.

Дмитрий Чернышенко отметил, что важную роль играют общие усилия региональных команд в координации с бизнесом, вузами и научными организациями. Для этих целей в соответствии с обновленной Стратегией НТР в 80 регионах определены руководители по научно-технологическому развитию. В 20 субъектах реализуется пилотный проект по разработке региональных государственных программ в сфере НТР, 7 из них – в Приволжском федеральном округе.

Вузы и научные организации ПФО активно используют федеральные инструменты государственной поддержки. Например, в Приволжском округе будет построено 4 современных кампуса. Самый масштабный из них будет запущен уже в следующем году в Нижнем Новгороде.

В ПФО уже создано 13 Передовых инженерных школ в 6 регионах. Исследовательскую деятельность в Приволжском округе ведут свыше 120 молодежных лабораторий, а кооперацию государства, бизнеса и науки выстраивают 4 научно-образовательных центра мирового уровня.

Кроме того, ПФО на первом месте по количеству созданных кластеров «Профессионалитета». В округе их создано 99 по 19 отраслям: машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, радиоэлектроника, строительная, атомная, топливно-энергетическая отрасли и другие.

Игорь Комаров, в свою очередь, обозначил задачу формирования на системной основе механизмов взаимодействия между регионами и Российской академией наук. 

Регионы округа занимают активную позицию в части научно-технологического развития и демонстрируют высокие результаты. Так, в рейтинге по НТР в топ-30 вошла половина регионов ПФО. По соотношению внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к ВРП округ стабильно имеет значения выше среднероссийского (в среднем за 2019-2022 годы – 1,3% при общероссийском 1%); ПФО на первом месте в стране по удельному весу организаций, которые внедряют технологические инновации: их доля составляет примерно одну треть (ПФО – 27,8%, РФ – 22,8%).

Валерий Фальков подчеркнул, что в рамках решения задач по научно-технологическому развитию совершенствуется система подготовки кадров. Так, в рамках нацпроекта «Наука и университеты» с 2020 года Минобрнауки последовательно решало проблему доступности высшего образования, и в первую очередь в регионах.

«Поставленная задача на сегодняшний день решена – доступность высшего образования не только существенно возросла, сегодня она является одной из лучших в мире. Количество бюджетных мест в этом году по сравнению 2020 годом увеличилось более чем на 50 тысяч. Еще порядка 30 тысяч передали новым регионам. В итоге сегодня 60,2% выпускников школ имеют возможность поступить на бюджет. При этом почти 75% выделенных мест распределено региональным вузам - это системное решение проблемы оттока молодежи и высококвалифицированных кадров в сторону больших агломераций», – сказал Министр.

Глава Мордовии Артем Здунов в своем докладе отметил, что «в Мордовии ключевые проекты - в отрасли биотехнологии и фотоники (в республике расположен единственный в ЕАЭС завод по вытяжке оптического волокна), а также - в сферах создания материалов нового поколения и энергосбережения». Он подчеркнул, что коэффициент изобретательской активности в республике вырос на 40%; почти на 50% увеличилось количество поданных заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал о реализации в регионе научно-технологической политики. По его словам, здесь к приоритетным направлениям можно отнести совершенствование механизмов управления НТР, создание и развитие инфраструктуры и условий для осуществления научно-технической деятельности, введение преференциальных режимов и системы подготовки кадров, ориентированной на заказ работодателей региона.

В этот же день  Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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