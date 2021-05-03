Идея «Бессмертного полка онлайн» близка жителям Самарской области

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«Колонн не будет, но память с нами!» – под таким девизом грандиозное шествие «Бессмертный полк онлайн» шагает по стране и за ее пределами. Беспрецедентная патриотическая акция приобретает поистине масштаб «без границ», идея интернет-парада Великих Героев трансформируется и уходит в «народ». Так в детском саду микрорайона Южный город создали для воспитанников и их родителей фильм из фотографий героев, в основе которого идея «Бессмертного полка».

Напоминаем, что заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» можно подать вплоть до 9 мая, но только те, кто пришлет анкеты до 7 мая, будут знать точное время прохождения своих героев в строю «Бессмертного полка онлайн». Одно из нововведений 2021 года – это возможность в одной заявке подать несколько анкет, и тогда все ветераны заявки пройдут 9 мая рядом плечом к плечу.

По всем нюансам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.