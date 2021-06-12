Шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

В России отменили шествие «Бессмертного полка». Организаторы акции объяснили решение эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом «Интерфаксу» сообщили в штабе движения «Бессмертный полк России».

— Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать Парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет, — сказала сопредседатель центрального штаба Елена Цунаева.

Ранее акцию планировали провести 24 июня, 9 мая шествие состоялось в онлайн-формате, как и в 2020 году, пишет 63.ру.