Шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

В России отменили шествие «Бессмертного полка». Организаторы акции объяснили решение эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом «Интерфаксу» сообщили в штабе движения «Бессмертный полк России».
— Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать Парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет, — сказала сопредседатель центрального штаба Елена Цунаева.
Ранее акцию планировали провести 24 июня, 9 мая шествие состоялось в онлайн-формате, как и в 2020 году, пишет 63.ру.
Напомним, история «Бессмертного полка» началась в 2012 году, когда томские журналисты предложили жителям города выйти на парад с портретами своих дедов — участников войны. Акция сплотила людей по всему миру — сегодня она проходит минимум в 80 странах.