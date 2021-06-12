Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала бронзовую медаль в упражнении "кумите" на олимпийском квалификационном турнире в Париже.
Тольяттинская каратистка Анна Чернышёва получила лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио
Шествия Бессмертного полка в этом году не будет
Шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет
На трассе в Самарской области сгорела фура
На трассе в Самарской области сгорела фура
Первый в регионе скоростной электропоезд «Ласточка» встретил оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии
Электропоезд «Ласточка» встретил оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии
В США мужчина выжил после попадания в пасть кита
В США мужчина выжил после попадания в пасть кита
В Отрадном иномарка сбила пьяного пешехода
В Отрадном иномарка сбила пьяного пешехода
За год пандемии сторонников наличных стало меньше
За год пандемии сторонников наличных стало меньше
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд Ласточка фото
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»: ФОТО
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

12 июня 2021 13:52
81
Шествия Бессмертного полка в этом году не будет

В России отменили шествие «Бессмертного полка». Организаторы акции объяснили решение эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом «Интерфаксу» сообщили в штабе движения «Бессмертный полк России».

— Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать Парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет, — сказала сопредседатель центрального штаба Елена Цунаева.

Ранее акцию планировали провести 24 июня, 9 мая шествие состоялось в онлайн-формате, как и в 2020 году, пишет 63.ру.

Напомним, история «Бессмертного полка» началась в 2012 году, когда томские журналисты предложили жителям города выйти на парад с портретами своих дедов — участников войны. Акция сплотила людей по всему миру — сегодня она проходит минимум в 80 странах.

Теги: «Бессмертный полк» шествие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Шествие Бессмертного полка онлайн стартовало в самых восточных регионах России
09 мая 2021, 13:38
Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России
Найти трансляцию со своими близкими и временем их прохождения в шествии можно на сайте проекта. Общество
2016
"Бессмертный полк" в этом году пройдет сегодня в режиме онлайн
09 мая 2021, 09:51
"Бессмертный полк" в этом году пройдет сегодня в режиме онлайн
Шествие будут демонстрировать на региональных телеканалах, в соцсетях и наружных экранах. В стране
939
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
07 мая 2021, 11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части онлайн-шествия, где демонстрировались фотографии их близких. Общество
1003
В центре внимания
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд Ласточка фото
12 июня 2021  11:30
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»: ФОТО
635
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2021  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
160
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
400
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021  13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
413
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
11 июня 2021  09:58
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
346
Весь список