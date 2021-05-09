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"Бессмертный полк" в этом году пройдет сегодня в режиме онлайн

9 мая 2021 09:51
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"Бессмертный полк" в этом году пройдет сегодня в режиме онлайн

Эпидемическая ситуация сказалась на формате всероссийской акции "Бессмертный полк", которая состоится сегодня в режиме онлайн. Шествие будут демонстрировать на региональных телеканалах, в соцсетях и наружных экранах.

Начиная с 15 часов по местному времени трансляция будет доступна на сайте ПОЛКРФ.РУ. Участники акции получат уведомление о том, когда именно будет показан портрет их фронтовика, а после окончания все пользователи смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их ветеранов.

Организаторы надеются позже провести акцию и в традиционном очном формате – она намечена на 24 июня, годовщину Парада победителей 1945 года. Нестандартно подошли к проведению "Бессмертного полка" в Ханты-Мансийском автономном округе. Фотографии героев Великой Отечественной войны, присланные жителями, пронесут шесть самолетов "Як" над крупнейшими городами округа – Сургутом и Нижневартовском.

Теги: «Бессмертный полк онлайн» «Бессмертный полк» День Победы

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