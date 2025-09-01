И Самаре губернатор провел оперативное совещание

110

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Ключевыми темами стали: обсуждение эпидемиологической обстановки в Самарской области по актуальным инфекциям и профилактики рисков распространения инфекций в детских коллективах в связи с началом нового учебного года; подведение итогов летней оздоровительной капании. А также на повестке – подготовка ко Дню города Самары, инциденты в социальных сетях за неделю и рассмотрение обращений граждан.

«Первый вопрос связан с подготовкой к предстоящему эпидемиологическому сезону острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. В силу высокого уровня заболеваемости эти инфекции являются актуальной проблемой здравоохранения. Практически каждый человек ежегодно переносит эпизоды ОРВИ и гриппа, подвергаясь риску развития осложнений. Начало учебного года, как правило, оказывает влияние на рост заболеваемости, – сказал Вячеслав Федорищев. – Нужно вакцинироваться, внимательно следить за здоровьем — своим и близких».

О готовности к вакцинации от гриппа, диагностике и лечению ОРВИ и гриппа доложили руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова и министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Андрей Орлов сообщил, что в регион уже поступило 592,5 тыс. доз вакцины за счет федерального бюджета и более 280 тыс. за областной бюджет, всего ожидается свыше 1,6 млн единиц. На базе 51 учреждения организовано 137 кабинетов вакцинации, 163 мобильные бригады и 32 мобильных комплекса для выезда на предприятия и в сельскую местность.

Глава региона Вячеслав Федорищев поручил министерству здравоохранения Самарской области обеспечить охват вакцинацией против гриппа до 60% от численности населения Самарской области, в том числе не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, а также обеспечить приобретение экспресс-тестов на грипп, ОРВИ и COVID-19 для работы службы скорой медицинской помощи в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов.

Также губернатор поручил организовать работу по привлечению руководителей крупных организаций и предприятий региона к проведению вакцинации против гриппа сотрудников. Главам муниципальных образований Самарской области поставлена задача оказывать содействие министерству здравоохранения Самарской области и медицинским организациям по проведению прививочной кампании против гриппа в 2025 году.

Об итогах летней оздоровительной капании доложила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

В этом году за счет средств областного бюджета отдохнули 25,5 тыс. детей (в прошлом году - 19,2 тыс.). Из них 10,1 тыс. – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, без попечения родителей, с ОВЗ) и ребята из семей участников СВО. Оксана Щербицкая отметила, что на это было выделено 930,25 млн рублей (в 2024 году – 628 млн). В детских лагерях было построено 2 новых модульных корпуса. На 2026 год запланировано строительство 5 таких быстровозводимых объектов.

Здесь Вячеслав Федорищев отметил, что необходимо увеличивать количество льготных путевок, охват детей, улучшать материально техническую базу более быстрыми темпами.

«Важнейшая задача – оптимизировать механизм компенсации родителям за самостоятельно приобретенные путевки и электронную систему бронирования. Получал здесь обращения от жителей. Дал поручение профильным ведомствам отладить процессы. Система бронирования должна быть удобной и бесперебойной», – отметил губернатор.

О подготовке ко Дню города Самары рассказал глава городского округа Самара Иван Носков. Он представил план мероприятий. Главный акцент – обеспечить усиление мер безопасности и антитеррористической защищенности в дни проведения мероприятий. Именно такую задачу поставил глава региона.

Далее об инцидентах в социальных сетях за неделю доложила руководитель департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Она сообщила, что в Самаре исправили ситуацию на пешеходном переходе около школы №103 в Красноглинском районе. В детском саду №5 в Октябрьске был проведен ремонт кровли, внутри здания отштукатурены места протечек. В министерство образования Самарской области направлены проектно-сметная документация и положительное заключение на нее для включения детского сада в программу капитального ремонта.

Губернатор Вячеслав Федорищев здесь поставил задачу начать капремонт уже в 2026 году. Помимо этого, рассмотрели и другие инциденты, и отчеты по их исполнению.

Традиционно важной частью каждого оперативного совещания является рассмотрение обращений граждан.

Жители села Челно-Вершины сообщили о срыве сроков проведения капитального ремонта детского сада «Солнышко». Сад был закрыт на ремонт с апреля и не открыт до сих пор. Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачу главе Челно-Вершинского муниципального района Валерию Князькину решить вопрос в кратчайшие сроки, закончить там ремонт и открыть детский сад.

Елена Богатова из Самары попросила помочь с восстановлением благоустройства после ремонтных работ на коммунальных сетях по адресу: пр. Карла Маркса, 414. Она сообщила, что там уже 2 месяца стоят открытыми теплосети. Глава региона поручил главе городского округа Самара Ивану Носкову взять ситуацию на личный контроль и в целом подойти к данному вопросу комплексно, потому что это не единственная подобная ситуация.

Фото: пресс-служба правительства СО