На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Выборы в Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых

24 ноября 2025 15:59
138
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.

В понедельник, 24 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых. В состав региональной делегации вошли представители образовательных организаций высшего образования, чьи достижения уже получили признание.

Обращаясь к участникам встречи, глава региона подчеркнул высокую значимость конгресса как федеральной площадки, консолидирующей усилия научно-технического сообщества в интересах развития страны.

Вячеслав Федорищев поздравил ученых с заслуженным правом представлять регион на столь представительном форуме. «Это очень большая честь. Достижения, которые вы уже сделали в интересах развития научно-технического сектора Самарской области, очевидны. У каждого из вас – свое направление, свой предмет научных интересов, – сказал губернатор, отметив практический опыт молодых ученых. – Самое главное, что у нас есть интересы в химии, есть большие заделы, производственные программы беспилотных летательных аппаратов, и при этом – традиционного машиностроения: автомобильного, сельскохозяйственного, и т.д. И как следствие, их все нужно развивать».

Было отмечено: Самарский регион исторически является научно-техническим, индустриальным. Губернатор акцентировал, что участие в конгрессе открывает дополнительные возможности для привлечения в область новых знаний, идей и установления партнерских связей, нацеленных на ее развитие.
Как сообщил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, в этом году количественный состав региональной делегации увеличен более чем в два раза и насчитывает 60 представителей от 11 организаций.

В 2025 году Конгресс молодых ученых пройдет с 26 по 28 ноября в Научно-технологическом университете «Сириус». Это ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Форум выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития. Дискуссионная программа конгресса будет объединена ключевой темой «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего», которой также будет посвящено пленарное заседание.

Впервые на выставке форума Самарская область будет представлена отдельным выставочным стендом, демонстрирующим как результаты реализованных технологических проектов, так и перспективы развития региона.

«На стенде будут представлены уникальные разработки в области беспилотных авиационных систем, в числе которых малоразмерная двигательная установка «Колибри», а также программно-аппаратный комплекс для медицинской реабилитации, макет малого космического аппарата радиолокационного наблюдения, макет нового беспилотного квартала, включая проект студенческого кампуса «Куйбышев»», – поделился министр.

Делегация Самарской области примет активное участие в деловой программе, в том числе сессиях «Производственная аспирантура: кадры для технологического лидерства» и «СКБ как отправная точка национального технологического суверенитета».

 

По словам Марка Шлеенкова, в рамках деловой программы конгресса планируется проведение переговоров с руководством Российской академии наук по финализации соглашения, которое позволит на системной основе привлекать членов РАН к экспертизе перспективных технологических проектов региона. Также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Государственной публичной научно-технической библиотекой с целью изучения и внедрения лучших практик, в том числе в период развития «Куйбышева» как промышленного центра страны.

 

В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями. Так, аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии Олег Мосеев рассказал о работе над диссертационным исследованием, посвященным эндопротезированию коленного сустава. Молодой ученый выразил слова благодарности руководству области за системную поддержку науки и высшей школы.

Он отметил, что программа «Приоритет-2030», в которой Самарский государственный медицинский университет принимает участие с 2021 года, успешно реализуется благодаря поддержке регионального правительства, направленной на развитие вуза в научной, инновационной, технологической сферах.

«Все новые технологии, изобретения, которые разрабатываются в нашем вузе, непосредственно внедряются в клиниках СамГМУ», – подчеркнул Олег Мосеев.

Рассказывая о разработках, молодой ученый обратил внимание на раздвижной эндопротез для детей: «Он был изобретен в СамГМУ по поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мурашко и апробирован в клиниках университета».

В завершение встречи глава региона пожелал молодым ученым плодотворной поездки на конгресс. «Действительно, это площадка, где все ученые, разработчики, руководство страны традиционно проводят свои мероприятия. Поэтому точно есть лучшие практики, которые можно привезти в регион», – заключил он.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

