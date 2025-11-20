Я нашел ошибку
Главные новости:
Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения.
Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
Благодаря акции дети в возрасте от трех до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание.
В Национальном центре «Россия» в Москве Дед Мороз объявил о старте акции «Елка желаний»
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие
5,5 тыс. из них передали в зону специальной военной операции.
Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения
Молодые люди после словесного конфликта из-за девушки затолкали мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес.
В Жигулёвске задержаны два молодых человека, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве
Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.
Делегация минтранса СО изучила особенности организации пассажирских перевозок в Москве
В виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Экс-министр транспорта Иван Пивкин получил вместо штрафа реальный срок 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.94
-0.11
EUR 93.78
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства

20 ноября 2025 21:30
100
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».

В четверг, 20 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда» в 2025 году, а также планы на 2026 год. В текущих экономических условиях повышение производительности труда может стать одним из важных факторов развития отраслей экономики.

Глава региона подчеркнул: производительность труда тесно связана с внедрением роботизированных комплексов на производствах. В рамках национального проекта технологического лидерства «Средства производства и автоматизации» в Самарской области на базе компании «Тесвел» будет создан первый в регионе Центр развития промышленной робототехники.

«Мы получили одобрение и поддержку федерального центра. Наша заявка получила высокие баллы благодаря тесной кооперации компании с Самарским университетом и Самарским государственным техническим университетом, а также выгодному расположению индустриального парка «Преображенка», - сообщил Вячеслав Федорищев.

Деятельность Центра нацелена на стимулирование предприятий и университетов к проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленной робототехнике, осуществление обратного инжиниринга, а также разработку прикладных решений для автоматизации технических процессов и подготовки кадров.

Как доложил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, Самарская область принимает участие в реализации мероприятий по повышению производительности труда с 2018 года. В 2025 году они реализуются в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сегодня в проекте участвуют 213 региональных предприятий. К 2030 году необходимо вовлечь в реализацию проекта не менее 334 предприятий. «Количество вовлеченных региональных предприятий на сегодня уже превышает плановое значение на 2025 год на 13 единиц, количество реализуемых проектов также превышает плановое значение на 30%, - доложил Денис Гурков. - Самарская область в рейтинге Минэкономразвития России, подведенного в рамках VII федерального форума «Производительность 360», заняла второе место среди субъектов РФ. Работа по привлечению областных предприятий в федеральный проект будет продолжена».

Принципы повышения производительности труда внедряются не только в промышленности, но и в социальной сфере, в том числе образовании, здравоохранении, культуре, спорте. Свои доклады по теме представили региональные министр здравоохранения Андрей Орлов и министр культуры Ирина Калягина.
По итогам доклада министра здравоохранения Вячеслав Федорищев обратил внимание на то, что еще многие процессы в отрасли нужно усовершенствовать, чтобы повысить удобство оказания услуг жителям.

Как отметил губернатор, возможности проекта «Производительность труда» для социальной сферы очень большие. Глава региона поручил подготовить отдельные рабочие совещания по отраслям: показать максимальный набор решений, проанализировать, что выполнено и что предстоит внедрить.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025, 17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых... Политика
332
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025, 22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат. Политика
1166
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025, 19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения. Политика
1913
В центре внимания
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
95
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
341
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
239
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
238
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
255
Весь список