Главные новости:
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым

20 ноября 2025 17:43
132
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.

В четверг, 20 ноября, в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым, на которой были определены направления дальнейшего сотрудничества и развития казачества в регионе.

Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Кий, атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян, атаман Самарского окружного казачьего общества Андрей Терновский.

На встрече Вячеслав Федорищев доложил о развитии казачества в Самарской области, а также о совместно выработанных с атаманом Волжского войскового казачьего общества Константином Давитьяном решениях. Они направлены на усиление позиций казачества, в том числе в вопросах безопасности, развития резервов для воинских подразделений и повышения патриотического духа молодежи. «Традиции казачества на самарской земле были, есть и будут», – констатировал глава региона.

Со своей стороны, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов дал положительную оценку инициативам руководства области, отметив, что благодаря такому подходу и личному участию главы региона идет большое развитие.

Одним из ключевых решений стало создание в регионе Центра развития казачества как постоянно действующего структурного подразделения. По словам губернатора, данный шаг позволит укрепить позиции казачества в Самарской области.

«Мы знаем, что штаб, который Вы создаете, будет в полной мере работать для того, чтобы мы могли сформировать мощное казачье войско, которое станет опорой Самарской области и в целом государства», – сказал Виталий Кузнецов.

Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.

Как отметил Виталий Кузнецов, Российское казачество является опорой государства. Более двух тысяч казаков Волжского войскового казачьего общества приняли участие в специальной военной операции, а в целом – свыше 47 тысяч казаков.

В ходе диалога Вячеслав Федорищев подчеркнул значительную роль добровольческого отряда «БАРС-15 «Ермак», работа по поддержке которого будет не только продолжена, но и усилена.

Отдельное внимание также было уделено совместной встрече со студентами-казаками. Вячеслав Федорищев отметил сильные традиции казачества в самарских высших учебных заведениях.

«Молодые казаки и казачки принимают активное участие и хотят большего взаимодействия. Поэтому здесь мы со своей стороны будем обеспечивать», – сказал руководитель области.

Знаковым и поистине историческим событием для казачества региона станет участие казаков Волжского войскового казачьего общества в Параде Победы в 2026 году. «Впервые наши казаки пройдут в составе парадной коробки по Красной площади в Москве. В нее войдут студенты СамГТУ, курсанты военно-учебного центра. Это большая честь и огромная ответственность», – акцентировал губернатор.

Виталий Кузнецов в свою очередь констатировал, что Самарская область является одним из флагманов в реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Весь список