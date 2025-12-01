Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проведет прямую линию, в ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.

Прямой эфир состоится 5 декабря в 12.00.

Каждый житель региона может направить вопрос:

- по многоканальному телефону 8 (800) 505-63-63,

- на электронный адрес pryamaya-linia-063@yandex.ru

- в чат-бот мессенджера Телеграм @gubernatorSO_pl_bot

Для обработки обращений, в том числе, будут использованы современные возможности искусственного интеллекта. Это поможет быстро проанализировать большой объем информации, передать актуальные темы в ведомства и оперативно принять нужные людям решения.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на всех ведущих телеканалах губернии: Россия 24, Самара 24, Самара 450, Тольятти 24 и Самара-ГИС, а также послушать на радиостанциях Радио России, Самара 450. Кроме того, трансляция будет вестись на официальных ресурсах Правительства Самарской области, а также в социальных сетях медиахолдингов ГТРК «Самара» и «Самара 450».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области