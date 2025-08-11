Я нашел ошибку
Главные новости:
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот

11 августа 2025 15:59
161
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.

С 11 августа 2025 года многофункциональные центры Самарской области начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников специальной военной операции и членов их семей в рамках одного заявления. Это стало возможным благодаря реализации поручений Минэкономразвития России и системной работе региональных властей.

"Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процедуру получения мер поддержки для наших защитников и их семей. Теперь вместо многочисленных походов по инстанциям можно за одно посещение МФЦ оформить необходимый пакет документов — от пенсионных выплат и компенсаций за ЖКУ до предоставления услуг по санаторно-курортному лечению. Это 23 жизненно важные услуги, которые теперь доступны в удобном формате", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В перечень вошли 13 федеральных услуг, включая установление страховых пенсий, выплаты семьям военнослужащих, компенсации на технические средства реабилитации; 8 региональных мер поддержки, таких как доплаты к пенсии инвалидам боевых действий, компенсации за питание детей и проезд; а также 2 муниципальные услуги — постановка на учет для получения земельных участков и устройство детей в дошкольные учреждения.

Отметим, что с 1 сентября 2025 года система будет дополнена возможностью оформления земельных участков для участников СВО во всех муниципальных образованиях области.

Особое внимание уделено информационному сопровождению — разработан специальный буклет с QR-кодом для быстрого доступа ко всем услугам через портал Госуслуг.

Параллельно осуществляется взаимодействие с федеральными и региональными ведомствами по расширению перечня услуг и переводу части из них в беззаявительный формат. Получить комплекс услуг можно будет во всех центрах "Мои Документы" Самарской области, начиная с 11 августа 2025 года. Дополнительная информация по мерам поддержки участникам СВО и членам их семей доступна на портале Госуслуг по ссылке: www.gosuslugi.ru/fzo:

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
09 августа 2025, 14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.  Спорт
1447
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
08 августа 2025, 19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта. Политика
1379
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
08 августа 2025, 16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие. Экономика
710
