Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве

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В среду, 9 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в Самаре провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили участие банка в развитии региона. По итогам совещания руководства банка и Правительства области было подписано соглашение о сотрудничестве региона и ВТБ, направленное на реализацию новых совместных проектов.

«Уважаемый Андрей Леонидович, для меня большая гордость приветствовать на территории Самарской области делегацию банка ВТБ, которая сегодня работает в Самаре и Тольятти, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к Андрею Костину. — ВТБ — это не просто банк, это финансовый институт, институт развития. Наши предприятия получают системообразующую поддержку банка, мы взаимодействуем по линии поддержки ОПК, знаем какую поддержку вы оказываете «АВТОВАЗ». Самое главное — помощь населению Самарской области. Услуги, которые оказывают банк, они качественные и своевременные, позволяют развиваться нашему региону».

Андрей Костин отметил, что ВТБ традиционно поддерживает предприятия Самарской области и будет наращивать присутствие в регионе.

«АВТОВАЗ» – наш давний партнер, мы вместе прошли разные этапы. Нам важно дальнейшее развитие ВТБ в Самарской области, будем продолжать работу с предприятиями региона, предлагать интересные продукты для жителей, расширять нашу сеть. Очень ценим сотрудничество с администрацией, и с Вашим приходом наше взаимодействие активизировалось. Готовы рассматривать новые проекты на взаимовыгодных условиях», — сказал Андрей Костин

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что банк ВТБ ставит во главу угла не только финансовые услуги, но и меры поддержки семей, развитие спорта, социальной сферы.

«Команда Правительства Самарской области ориентирована на то, чтобы вместе с банком реализовывать совместные проекты по развитию региона», — сказал губернатор.

В ходе совещания с участием делегации ВТБ и руководства Правительства Самарской области обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия. В том числе по развитию инфраструктуры инвестиционной площадки особой экономической зоны «Тольятти», реконструкции спорткомплекса «Динамо» в Самаре и многих других важных для региона объектов. Новый импульс к развитию получит проект «Картажителя Самарской области», основным оператором которого является ВТБ.

Вячеслав Федорищев и Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве Самарской области и ВТБ.

«Соглашение позволит выйти сложившимся взаимоотношениям на новый этап, но самое важное – оно направлено на улучшение качества жизни наших жителей, — сказал глава региона. — Банк ВТБ всегда был надежным партнером области, обеспечивая высокий уровень доступности и качества предоставляемых банковских услуг. И это партнерство настроены активно укреплять и расширять».

Фото: пресс-служба Правительства СО