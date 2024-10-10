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Губернатор Самарской области получит право отстранять мэров от должности из-за выговора

10 октября 2024 12:34
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Губернатор Самарской области получит право отстранять мэров от должности из-за выговора

Оно будет закреплено в Уставе региона.

Члены комитета по законодательству Самарской губернской думы на заседании 10 октября 2024 года рассмотрели поправки к Уставу Самарской области. С докладом по теме выступил заместитель руководителя администрации гбернатора Самарской области – руководитель правового департамента Владимир Моргунов.

Законопроектом предусматривается наделение губернатора Самарской области правом отрешения от должности главы муниципального образования, главы местной администрации, если в течение месяца со дня вынесения главой Самарской области предупреждения, объявления выговора указанным лицам не были приняты меры по устранению причин, послуживших основанием для их вынесения.

Решение было поддержано комитетом, пишет СитиТраффик.

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