Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь встретился с защитниками Родины в зоне проведения специальной военной операции – недалеко от линии боевого соприкосновения. Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.

Дмитрий Азаров побывал в 43 полку, где военную службу несут бойцы из Самарской области. Он передал в воинское подразделение дополнительные машины, запасные части и другие специальные средства.

Руководитель области поинтересовался, регулярно ли приходит доставка гуманитарных грузов от региона и посылок из дома. «Все посылки, особенно личные, доставляются и передаются бойцам. Этот процесс у нас налажен», – отметил представитель командования.

Во время встречи с военнослужащими Глава региона спросил, налажен ли прямой контакт представителей местных администраций, социальных служб с их родственниками. «Своим коллегам я ставлю задачу, чтобы всегда был прямой контакт. Вопросы, которые ваши семьи поднимают, стараемся решать, – отметил Дмитрий Азаров. – Другое дело, что иногда родственники скромничают. Регулярно встречаюсь с семьями военнослужащих, и жены, и матери во время разговора всегда говорят только о своих защитниках, что им необходимо здесь, на передовой».

«Некоторые ребята очень хотели встретиться с вами, но не смогли. Поэтому просили передать вам слова благодарности за содействие в оказании помощи близким родственникам», – обратились к руководителю области бойцы.

Также военнослужащие обсудили с главой региона вопрос отпусков. Дмитрий Азаров отметил необходимость предоставления парням возможности побывать дома с родными и близкими положенные две недели: «Важно, чтобы ротация была и носила плановый характер. Дай Бог, чтобы и обстановка позволяла».

Дмитрий Азаров выслушал все просьбы и предложения, в том числе личного характера по вопросам предоставления образовательных, медицинских и бытовых услуг, взял на заметку для дальнейшей проработки.

Бойцы поблагодарили Губернатора за помощь в решении их вопросов, а также за поддержку матерей, жен и детей: «Спасибо вам за принятые меры, мы их почувствовали на себе. Поддержка и ваша, и общественных организаций региона ощущается. Спасибо всем, кто не оставляет нас. Мы чувствуем плечо наших земляков. Когда за спиной крепкий тыл, решены все вопросы, то и думаешь только о выполнении боевых задач. Это основа того, что мы живы и успешно выполняем все задачи, которые командование перед нами ставит».

«Понятно, что жизнь идет, и всякое может происходить. Где-то помощь нужна, обращайтесь. Всех своих коллег настраиваю на то, что ничего важнее решения ваших вопросов нет, их должны в первую очередь отрабатывать», – подчеркнул Дмитрий Азаров во время беседы с бойцами.

В завершение встречи Губернатор поблагодарил бойцов за службу и вручил региональные награды «За служение людям». «Командир полка подал документы на региональные награды. Уверен, что будут и государственные награды, и такое уважение Родины заслужите. А то, что на самарской земле к вам есть уважение и благодарность, я вам стопроцентно говорю», – сказал Дмитрий Азаров. Он добавил, что мирное небо над Самарской областью обеспечивают защитники Отечества. «И мы ни на минуту об этом не забываем. С кем бы и где ни встречался, в том числе по рабочим вопросам, всегда об этом говорю, что наши защитники - герои здесь, на рубежах нашей Родины, защищают и самарскую землю. За это я вас сердечно благодарю, – обратился Глава региона к военнослужащим. – В Самарской области о вас не забывают ни на минуту».

Военнослужащий подразделения Александр отметил, что на фронте очень рады приходу добровольцев. «Мы находимся на передовой бессменно с февраля этого года. Конечно, люди устали, и мы будем рады, если придут добровольцы нам на смену. А значит, мы быстрее закончим специальную военную операцию и быстрее вернемся домой. Родина нуждается в том, чтобы настоящие мужчины встали на ее защиту», – сказал военнослужащий.

«Это сегодня главное, – отметил руководитель области. – Вообще, о чем говорят бойцы? Да, понятно, хотелось бы всегда что-то большее и с точки зрения специальных технических средств, и амуниции. Но самое главное, о чем они говорят и в чем нуждаются, так это в том, чтобы встали рядом, плечом к плечу их земляки, их товарищи, для того чтобы как можно быстрее пришел День Победы».

Глава региона встретился с бойцом – старшим сыном многодетной семьи Будько из села Большая Глушица. Недавно при поддержке Губернатора родители защитника смогли улучшить жилищные условия и купить новый дом. Дмитрий Азаров побывал в гостях во время рабочей поездки в муниципалитет буквально несколько недель назад, чтобы посмотреть, как устроилась семья в новом жилье.

«Хочу передать привет своим родным и близким. Я вас люблю. Как приеду в отпуск, увидимся», – передал весточку домой защитник Родины. Дмитрий Азаров поинтересовался о том, как часто он связывается со своими братьями и сестрами, удается ли поговорить. «Да, когда есть возможность, мы обязательно созваниваемся, – рассказал парень и поблагодарил Губернатора за решение жилищного вопроса. – Спасибо, что вы держите слово, как настоящий Губернатор». «Мы рядом и всегда готовы помочь», – сказал в ответ Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что он регулярно ездит к бойцам в зону проведения специальной военной операции, потому что для него лично важно знать положение дел непосредственно с линии фронта: «Там ребята, как правило, говорят чуть больше, чуть откровеннее. Считаю для себя это очень важным - попытаться помочь тем, кто сейчас на находится передовой. Мы там, где бойцы. Поэтому сколько бы это ни занимало времени, усилий бы ни стоило – они оправданы. Потому что это вселяет в них уверенность в том, что о них ни на один день на родной самарской земле не забывают, что мы все готовы плечо подставить, помочь и военнослужащим, и их семьям. Самарская область изо всех сил приближает День Победы, помогает нашим бойцам, где бы они ни были. Когда военнослужащие говорят, что у них боевой настрой, понимаешь, что наш народ непобедим», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также Дмитрий Азаров встретился с бойцами 15-го казачьего добровольческого отряда «Ермак», который перешел в ведение 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. «У нас все отлично. Вы нам помогаете. Все наши бойцы земляки – самарские. Когда был проведен телемост, для нас это было очень значимо, родственники успокоились. Они прекрасно понимают, что все под защитой – мы здесь, а родственники там. Если что, всегда можно обратиться к вам и все вопросы будут решены. Когда тыл закрыт, боец может спокойно заниматься своей боевой работой», – отметил военнослужащий с позывным «Байкер».

«Это важно, чтобы и вы о своих родных и близких не беспокоились, а на главном направлении концентрировали свои усилия. Я объясняю всем своим коллегам, что, если ребята чувствуют, что у них спина прикрыта, значит они свою работу сделают как надо. Важно, чтобы вы знали, что о на самарской земле ни на минуту не забывают тех, благодаря кому живут и могут растить детей и хлеб», – сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона проверил бытовые условия бойцов, окопные сооружения и позиции стрелков. Там же Губернатор провел личный прием. Один из защитников обратился с просьбой реализовать его проект по благоустройству детской площадки в одном из самарских дворов, который он не успел довести до конца, потому что пошел защищать Родину. Дмитрий Азаров инициативу поддержал и подчеркнул, что вопрос будет рассмотрен. Тем более, что в регионе есть множество программ поддержки гражданских инициатив, в том числе «СОдействие».

Бойцы рассказали о борьбе с дронами противника: «Во время предыдущей поездки вы нам передали очень хорошие противодронные пушки, которые себя очень хорошо зарекомендовали. С их помощью глушим и сажаем дроны».

Казаки заверили Дмитрия Азарова, что всегда готовы встать на защиту Отечества и родной самарской земли: «Мы все держимся вместе. Все поставленные задачи мы выполняем, не сомневайтесь».

«В вас точно никаких сомнений нет. Приятно слышать от командования все время высокие оценки ваших боевых действий, воинского духа. И вам за это отдельное спасибо», – сказал в ответ Дмитрий Азаров.

Защитники попросили Губернатора передать ответы бойцов на письма воспитанников детских садов и учеников школ, которые регулярно пишут письма и направляют в зону проведения специальной военной операции свои рисунки, чтобы поддержать и воодушевить своих земляков.

Дмитрий Азаров отметил, что подобные встречи с бойцами придают сил. «Я горжусь парнями, которых вижу тут, которые несут службу, честь нашей самарской земли поддерживают. Есть желание делать для них еще больше, для их родных и близких, потому что понимаю, что они делают для нас, в зоне специальной военной операции это становится понятнее. Их уверенность, мужество, героизм вдохновляют на добрые и важные дела. Уверен, так происходит с каждым, кто сюда приезжает. И каждый человек, который встречается с бойцами, проникается колоссальной ответственностью, которая лежит на нас, чтобы обеспечить надежный тыл и все необходимое для фронта. Вернувшись домой, в Самару, с новым приливом сил мы за это возьмемся и сделаем все, что зависит от нас, для того, чтобы враг был разбит и победа была за нами», – подчеркнул Губернатор после встречи.

Фото: Ольга Павловская