Губернатор Дмитрий Азаров рассказал на что добавят средств в областном бюджете

133

В среду, 30 августа, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании осенней сессии Самарской губернской думы. Главным в повестке стал вопрос о внесении изменений в областной бюджет с учетом дополнительных поступлений из федеральной казны, а также о перераспределении ранее зарезервированных средств. Деньги будут выделены на ключевые направления социально-экономического развития губернии. В текущем году это уже третья корректировка главного финансового документа, связанная с поступлением дополнительных средств и увеличением бюджета.

Открывая заседание, Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов областного парламента за совместную и слаженную работу, которая позволила выстоять и преодолеть давление из-за беспрецедентных по своему масштабу санкций. Правительством региона, опираясь на положение дел в различных отраслях экономики, были предприняты все необходимые меры для дальнейшего развития промышленности, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«Несмотря на объективные сложности, связанные с влиянием санкций и постоянными попытками давления на нашу экономику, мы уже не в первый раз за год принимаем решения по бюджету, которые способствуют увеличению расходов на социально-значимые направления, поддержку людей по самым разным вопросам», – подчеркнул Губернатор.

Вызовы, с которыми пришлось столкнуться в последние годы, принесли не только сложности, но и открыли новые возможности для уверенного роста. В качестве примера можно привести развитие промышленности. За последние годы открыто 109 производств, создано свыше 50,6 тысяч рабочих мест. При этом предприятия наращивают портфель заказов, в том числе по государственным контрактам, обеспечивая полную загрузку мощностей. Это стало возможным благодаря различного рода мерам поддержки, преференциальным налоговым режимам. Более того, благодаря ритмичной работе предприятий обеспечивается стабильный заработок у сотрудников, что в итоге сказывается на благополучии сотен тысяч семей Самарской области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно продолжить концентрацию усилий абсолютно по всем направлениям. Прежде всего, по поддержке жителей региона. «Все обязательства перед жителями региона, как и все эти годы, выполняются и будут выполняться в полном объеме, – завил Губернатор. – Более того, как мы с вами и планировали, сегодня мы вновь усиливаем социальную направленность бюджетных расходов – главным образом за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также средств из дополнительных источников региональной казны».

Проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ региона предполагает увеличение доходов казны за счет поступления налогов на доходы физических лиц более чем на 3,4 млрд рублей. Это связано с ростом фонда оплаты труда работников. Кроме того, предложено учесть поступления из федерального бюджета в общей сумме 2,084 млрд в текущем году, и 669 млн – в бюджете на 2024 год. Также некоторые статьи расходов предлагается пересмотреть в сторону увеличения за счет ранее зарезервированных средств.

«Это значит, что мы имеем возможность поддержать за счет средств регионального бюджета те направления развития региона, в которых наши граждане заинтересованы больше всего. Таким образом, в бюджете принимаются принципиальные изменения, которые работают на улучшение жизни», – акцентировал внимание депутатов Дмитрий Азаров.

Главная задача – улучшение качества и продолжительности жизни людей, проживающих на территории Самарской области. Собственно, на это и нацелены предлагаемые поправки в региональный бюджет. Серьезную поддержку получит сфера здравоохранения. Напомним, за последние годы удалось добиться серьезных изменений, благодаря которым улучшается качество и доступность медицинской помощи. В регионе введено в строй 116 объектов, еще 352 – отремонтированы, закуплено более 14,5 тысяч единиц современного оборудования, расширяющее возможности диагностики различных заболеваний на ранних стадиях.

Сегодня при корректировке бюджета на расходы в сфере здравоохранения в 2023 году дополнительно направлено еще более 4 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей будет направлен на содержание объектов здравоохранения, а также капитальный ремонт и оснащение медучреждений, в том числе в рамках модернизации первичного звена, а также на проектирование и строительство новых зданий – больниц, поликлиник и ФАПов. Не менее важно поддержать и самих медработников - на фонд оплаты труда медиков дополнительно выделено 2 млрд рублей.

«Мы вновь добавляем средства и обеспечиваем все показатели в соответствии с Указом Президента России. Мы ежегодно для этого изыскиваем дополнительные средства», – подчеркнул Губернатор. Он добавил, что еще почти 280 миллионов рублей будет выделено дополнительно на приобретение вакцин и лекарств.

Серьезный рывок Самарская область сделала в жилищной сфере. За последние годы введено 9,6 миллионов квадратных метров. Многое сделано для обеспечения квартирами детей-сирот – 3600 человек уже живут в комфортных условиях. По плану до конца текущего года жилье должны были обрести 591 человек этой категории. В поправках к бюджету эти цели будут выделены дополнительные средства в размере 200 млн рублей. «Коллеги, мы с вами брали на себя обязательство использовать любую возможность для того, чтобы добавлять средства на приобретение квартир для детей-сирот и детей. И сегодня мы вновь добавляем средства», – отметил Глава региона. Дмитрий Азаров поблагодарил за совместную работу глав муниципальных образований, и лично прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, который постоянно осуществляет контроль за работой по этому направлению.

Также 48 млн рублей дополнительно планируется направить на восстановление прав обманутых дольщиков. Напомним, еще в своем Послании Глава региона поставил правительству задачу полностью решить вопрос до конца текущего года.

Продолжится обновление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. На проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ЖКХ предлагается дополнительно 71 млн рублей. А всего в этом году предусмотрена внушительная сумма средств более – 2,7 млрд. Благодаря этому намечено возведение новых очистных сооружений с насосной станцией в Самаре, а также планируется привести в порядок работу ряда водозаборов, котельных.

Комфортное проживание людей зависит и от окружающей среды. За последние годы в регионе было приведено в порядок 1890 дворов и 833 общественных пространства. Существенным подспорьем в этой работе всероссийский конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря победы в нем, в Кинеле продолжится реализация проекта «Кинель – город чистых озер», в Октябоьске появится «Александровская Аллея», в Новокуйбышевске воплотится в жизнь идея «Парк «Дубки» – источник энергии». Кроме того, в Жигулевске появится «Морквашинский сад», в Похвистнево – «Парк ветра» и в Нефегорске – детский сквер «Парад планет». «Вы знаете, как преображаются наши общественные пространства и уверен, что очень эффективно справимся с проектами и по новым объектам в этих замечательных городах», – отметил Дмитрий Азаров.

В рамках софинансирования работ в рамках реализации проектов благоустройства из областного бюджета планируется дополнительно направить 685 млн рублей.

Значительные достижения у региона есть в сфере образования, что было неоднократно отмечено на федеральном уровне. За последние годы открыты 54 детских сада, введены и реконструированы 11 школ, еще 269 – отремонтированы. А всего новый облик приобрели почти 600 объектов образования.

Важно отметить, что 1 сентября свои двери в Самарской области откроют две новые школы: в микрорайоне «Южный город» и Автозаводском районе Тольятти. Также будет введено в строй новое здание в селе Тимофеевка Ставропольского района. Эта работа продолжится и дальше. «Проектом закона уже в текущем году будет направляется 662 млн рублей на проектирование и строительство новых учреждений среднего образования», – подчеркнул Губернатор.

Глава региона также отметил, что будут выделены средства на капитальный ремонт «Доходного дома Челышева» на улице Красноармейской – 50% от общих затрат. Напомним, он пострадал в результате сильнейшего пожара. «После оценки объема средств, необходимых для капитального ремонта, мы обещали, что поможем городским властям с его восстановлением. Поэтому 49 млн рублей мы предусматриваем в проекте бюджета на ремонтно-восстановительные работы. Остальное софинансирование осуществляет г.о. Самара, договоренности достигнуты», – подчеркнул Губернатор. Важно отметить, что на сохранение объектов культурного наследия в 2023 году предлагается направить 131 млн.

Достаточно внушительные средства будут направлены на организацию транспортной доступности населения. 3,6 млрд рублей в этом году планируется направить на продолжение строительства метрополитена в Самаре, 138 млн – на модернизацию инфраструктуры городского электрического транспорта – трамваев. Еще 98 млн – на оказание услуг по организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, а также на строительство зданий вокзалов. 80 млн рублей необходимы для проведения комплекса работ в акватории рек для обеспечения водных подходов к причалам, а также на создание федерального портово-логистического хаба. Напомним, этот проект был поддержан Главой государства. Свыше 1 млрд рублей предусмотрено на обновлении подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования. Будут приобретены новые автобусы и трамваи.

Немаловажная задача – обеспечение продовольственной безопасности. Глава региона поблагодарил аграриев и фермеров за успехи и достижения, которых удалось добиться в прошлом году. Достойные результаты сельхозпроизводители показывают и в текущем году. В настоящий момент собрано 2,3 миллионов тонн зерна. При этом уборочная компания еще продолжается. Тем не менее, уже сейчас важно оказать дополнительную поддержку занятым в сфере АПК. В бюджете области предусмотрены дополнительные средства – 524 млн рублей. «160 млн рублей направляем на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности и строительство инженерной инфраструктуры», – отметил Глава региона.

Одно из перспективных направлений экономики региона – туризм. «Коллеги, мы с вами выделяли средства на расчистку русла в Сызрани. И это уже дает эффект – в эту субботу в Сызрань причалит первый за 10 лет туристический теплоход, – заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам регионального парламента. – Мы много об этом говорили и теперь круизные корабли смогут заходить в Сызрань. Мы обустраиваем общественные территории в Сызрани. Уверен, что такая туристическая привлекательность, доступность даст новый толчок, импульс развитию города». Губернатор добавил, что на развитие этой отрасли в областном бюджете дополнительно предусмотрено 77 млн рублей, а всего – 485 млн.

Дмитрий Азаров добавил, что в фокусе внимания областного Правительства находятся все направления социально-экономического развития региона. Во многом это стало возможным благодаря поддержке федерального центра. «Отмечу, что мы с вами вместе ощущаем поддержку федерального Правительства, федерального центра. И есть ощущение, что мы работаем действительно как единая команда, которая готова сообща решать поставленные задачи», – подчеркнул Губернатор.

Важно отметить, что Самарская область получает дополнительные импульсы к развитию благодаря вниманию со стороны федерального центра. Только за последний год Губернатор Дмитрий Азаров дважды встречался с Президентом России Владимиром Путиным, чтобы доложить о развитии региона и заручиться дополнительной поддержкой по перспективным проектам. Существенную помощь в реализации инициатив оказывает Совет Федерации и лично Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. В июне этого года она оценила реализацию пилотного проекта по строительству и модернизации инфраструктуры лагерей для детского отдыха. Работу региональной управленческой команды во время поездки в Самарскую область в середине августа отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин: «Радуют успехи, которые есть, и мы их видим, в области по развитию здравоохранения, по школам, по образованию, по целому ряду вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона». Кроме того, Премьер-министр, посетив предприятия оборонно-промышленного комплекса РКЦ «Прогресс» и ОДК-Кузнецов отметил перспективные разработки. «Очень много того, что производится в Самаре, является, я бы сказал, основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент», – подчеркнул на встрече с Губернатором Михаил Мишустин. Дмитрию Азарову также удалось заручиться поддержкой по целому ряду предложений. Кроме того, регион посетили практически все федеральные министры. Каждый такой визит – это не просто демонстрация успехов и достижений. В большей степени это возможность отстоять интересы региона, озвучить предложения по федеральным программам и проектам для их успешной реализации. «По каждому из направлений мы договорились о дальнейшей деятельности по опережающему развитию той или иной отрасли», – отметил Губернатор.

В конечном счете это обеспечит надежный и крепкий тыл, что важно в период проведения специальной военной операции. «У всех нас, главная цель – приблизить Победу, но и о текущих задачах и чаяниях людей мы забывать не в праве», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он поблагодарил депутатов за конструктивную работу в ходе подготовки и обсуждения бюджета.

Отдельные слова благодарности руководитель области выразил парламентариям за помощь защитникам Отечества и семьям военнослужащих. «То как сегодня депутаты губернской думы эту работу ведут – от души, от сердца, не считаясь со своим личным временем, с какими-то другими сложностями – вызывает искреннее уважение. Искренне вас благодарю за совместную работу. Уверен, что и впредь со всеми задачами, которые нам и люди, и жизнь ставит, будем справляться», – обратился Дмитрий Азаров к депутатам.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что увеличение бюджета – это результат большой совместной работы депутатского корпуса, Правительства региона, органов местного самоуправления. «Бюджет области увеличен почти на 4,5 миллиарда: это и федеральные средства, и дополнительные налоговые поступления. Все они будут направлены на социально значимые направления: медицина, образование, увеличение заработной платы, развитие инфраструктуры, – подчеркнул он. – Все для пользы жителей Самарской области. При этом соблюден бюджетный баланс: чтобы все сферы и отрасли были обеспечены финансированием, получали необходимую поддержку».

Понимая важность целей и задач, стоящих перед регионом, присутствующие на заседании депутаты регионального парламента приняли предлагаемые поправки единогласно. Таким образом доходы бюджета Самарской области в 2023 году составят более 249 млрд рублей.

«Уверен, наша совместная работа по укреплению экономики региона, поддержке людей будет и в дальнейшем приносить свои плоды, в том числе в виде увеличения доходной части бюджета и ее направление на важные социально значимые проекты для нашего региона», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: Андрей Савельев