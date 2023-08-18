Губернатор Дмитрий Азаров навестил участника Великой Отечественной войны в день его столетия

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В пятницу, 18 августа, 100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Андрей Тимофеевич Калюжный, который проживает в Новокуйбышевске. В этот день Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал навестить земляка.

«100-летие – замечательный, красивый, достойный юбилей. Спасибо вам большое за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей страны, для самарской земли, для Новокуйбышевска. Доброго здоровья, долгих лет. Знаю, что вы и сейчас активно взаимодействуете с ветеранским движением, и за это вам огромная благодарность. Рад, что есть возможность сегодня вас навестить», – обратился к ветерану Дмитрий Азаров.

«Я защищал Москву, прошел Орловско-Курскую дугу, где я получил ранение. Спасибо вам за то, что приехали, за внимание и помощь фронтовикам», – сказал в ответ Андрей Тимофеевич.

Родился он в Новотроицком Воронежской области. После школы, уже в 16 лет стал сельским трактористом. Но началась Великая Отечественная война. Спустя год, Андрей Калюжный отправился на фронт. Ему дали звание младшего сержанта, и он стал командиром отделения противотанкового оружия.

В числе ополченцев молодой тогда боец стойко держал оборону Москвы, а 15 декабря 1941 года в числе наступавших бойцов «отбросил» фашистско-немецких захватчиков на 160 километров, получив осколочные ранения. После излечения в госпитале – снова на фронт. Теперь это была Орловско-Курская дуга. Противотанковым оружием он пробил щиток пулемета и поразил врага, мешавшего продвижению советской армии на этом участке. Отделение, где служил Андрей Калюжный, шло впереди других бойцов. Во время танкового наступления его снова ранило. И он опять оказался в госпитале.

После госпиталя учился в школе пилотов в Энгельсе, в школе штурмовой авиации в Уральске, где его и застал победный май 1945 года. По решению врачей его признали ограниченно годным к строевой службе и направили в пехотную часть. Демобилизовался он лишь в 1947 году, после чего вместе со своей супругой приехал в Новокуйбышевск и устроился на нефтеперерабатывающий завод, где стал старшим оператором на одной из труднейших установок – термического крекинга. На НПЗ Андрей Тимофеевич отработал четверть века.

«В сражениях вы проявили себя настоящим Героем. Вы – маяк для наших нынешних защитников Отечества. И, конечно, наши бойцы равняются на ветеранов Великой Отечественной войны», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Уйдя на пенсию, Андрей Тимофеевич многие годы активно работал в комитете участников войны. Часто выступал в школах и нефтехимическом техникуме, рассказывая о фронтовых годах. «Это бесценный жизненный опыт. Уроки настоящего мужества и патриотизма. Сейчас в школах проходят специальные классные часы, которые посвящены разговорам о главном, в первую очередь о патриотизме. Этому уделяем большое внимание. Вам спасибо за то, что с ребятами работаете, встречаетесь», – отметил Глава региона.

После рассказа Андрея Тимофеевича Калюжного о своем жизненном пути, Дмитрий Азаров поручил Главе Новокуйбышевска Сергею Маркову обдумать идею выпуска сборника мемуаров с воспоминаниями ветерана о фронтовой жизни, о войне. Также, Глава региона поручил решить еще ряд вопросов, касающихся здоровья членов семьи ветерана.

Фото — Дмитрий Бурлаков