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Стороны обсудили вопросы организации сбора и утилизации отходов и создание в регионе необходимой инфраструктуры.
Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор РЭО Денис Буцаев обсудили создание в Самарской области инфраструктуры по обращению с ТКО
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Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор РЭО Денис Буцаев обсудили создание в Самарской области инфраструктуры по обращению с ТКО

5 апреля 2023 22:08
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Стороны обсудили вопросы организации сбора и утилизации отходов и создание в регионе необходимой инфраструктуры.

В среду, 5 марта, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву командировки встретился с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Стороны обсудили вопросы организации сбора и утилизации отходов и создание в регионе необходимой инфраструктуры.

«Самарская область является одним из пилотных регионов, где в тесном взаимодействии с Российским экологическим оператором реализуются вопросы, связанные со сбором, утилизацией отходов. Сегодня мы обсудили ход исполнения ранее заключенных соглашений и наметили планы на будущее», – отметил Дмитрий Азаров.

Между Правительством региона и РЭО весной прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запланировано, в том числе, создание в регионе объектов в сфере обращения с ТКО. Предполагается строительство четырех многофункциональных комплексов обращения с коммунальными отходами в Большечерниговском, Сергиевском, Хворостянском и Кинель-Черкасском районах.

«В Самарской области будут построены четыре объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью 175 тысяч тонн. Проекты планируется реализовать на основе концессионных соглашений», – отметил Денис Буцаев.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Их создание позволит региону достичь показателей нацпроекта «Экология», требующих 100-процентной обработки ТКО.

«Я думаю, что тот инструмент реализации проектов в регионах, который сегодня выработан профессиональной командой РЭО, даст очень серьезный импульс развитию целой отрасли в нашей стране. Понятно, что во многом мы еще в начале пути формирования устойчивой отрасли сбора, утилизации отходов. Но та динамика, которая сегодня обеспечивается благодаря деятельности в первую очередь Российского экологического оператора, позволяет уверенно сказать, что это вопросы будут решены. А значит, вся система будет отстроена и станет работать на благо нашего региона, на экономику, и самое главное – на повышение качества жизни граждан», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров Москва

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