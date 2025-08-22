Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки

185

В четверг, 21 августа, под председательством вице-губернатора Самарской области Дмитрия Яковлева проведено очередное заседание Градостроительного совета Самарской области, который возобновил свою работу по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В нём приняли участие эксперты, представители профессионального сообщества, застройщики, а также члены регионального правительства. На заседании были применены новые механизмы градостроительного планирования, основанные на принципах комплексного и устойчивого развития городской среды.

«Несмотря на изменение проектов в сторону компоновки дворовых пространств, формирования принципа «двор без машин», комфортных пешеходных маршрутов, размещения социальных объектов, установленный в КРТ максимальный порог ввода жилья сохранился. Это говорит нам о том, что привлекая грамотных и сильных проектировщиков, любой проект без ущерба для экономики может стать продуманным, качественным и конкурентноспособным и одновременно комфортным пространством для жизни», - отметил вице-губернатор, обращаясь к присутствующим.

На заседании совета министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев доложил о нововведениях. По его словам, принятые министерством усилия по разработке и внедрению новых требований в рамках градостроительной политики и работы, представленные на Градсовете, стали демонстрацией успешного применения новых регламентов на практике.

«Благодаря системной работе в рамках Градостроительного совета мы формируем новый подход к развитию городского пространства. Проекты, преобразованные в соответствии с новыми подходами, демонстрируют удивительный синтез: они остаются привлекательными для инвестора и одновременно обретают возможность создать не просто квадратные метры, а качественную социальную среду для людей», - подчеркнул министр.

Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города. Особого внимания заслуживает выстроенная многоэтапная система экспертной подготовки проектов. Инициированные в июле по распоряжению главы региона предварительные обсуждения в рамках рабочих групп при Градостроительном совете позволили провести глубинный анализ каждой концепции и обеспечить безупречный уровень их проработки.

В рамках заседания застройщики представили три проекта концепций комплексного развития территории жилой застройки в Самаре. После детального рассмотрения члены советы одобрили их реализацию.

Концепция жилой застройки в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой.

Было

- 2 встроенных детских сада на 80 и 75 мест

- максимальная этажность – 23 этажа

- территория разделена на отдельные дворы

- объект капитального строительства (магазин) не входил в границы проектирования

Стало:

- встроенно-пристроенный детский сад на 155 мест

- максимальная этажность – 19 этажей

- организовано общее дворовое пространство

- предусмотрен снос объекта капитального строительства и строительство надземного паркинга на 100 мест

- поликлиника на 100 посещений в смену по инициативе инвестора

Концепция жилой застройки в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской и проспекта Юных Пионеров

Было:

- максимальная этажность 27 этажей

- численности школы 675 мест

- закрытые дворовые пространства

Стало:

- перераспределение этажности от 7 до 26 этажей

- увеличение численности школы до 1100 мест

- раскрытие вида на парковую зону

Концепция жилой застройки в границах улиц Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской, Вольской, проспекта Кирова, переулка Юрия Павлова.

Было:

- планировочная структура проектируемых кварталов хаотична

- этажность в зоне охраны объекта культурного наследия до 32 этажей

- предусмотрена школа на 800 мест

- не соблюдены нормы бытовых разрывов - 18 м

Стало:

- приведение планировочной структуры проектируемых кварталов в соответствие со сложившейся сеткой застройки

- снижение этажности в зоне охраны объекта культурного наследия до 5 этажей

- увеличение предусмотренного количества учащихся в школе до 900 мест

- увеличение бытовых разрывов

Фото: пресс-служба правительства Самарской области