Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки

22 августа 2025 13:36
185
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.

В четверг, 21 августа, под председательством вице-губернатора Самарской области Дмитрия Яковлева проведено очередное заседание Градостроительного совета Самарской области, который возобновил свою работу по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 

В нём приняли участие эксперты, представители профессионального сообщества, застройщики, а также члены регионального правительства. На заседании были применены новые механизмы градостроительного планирования, основанные на принципах комплексного и устойчивого развития городской среды. 

«Несмотря на изменение проектов в сторону компоновки дворовых пространств, формирования принципа «двор без машин», комфортных пешеходных маршрутов, размещения социальных объектов, установленный в КРТ максимальный порог ввода жилья сохранился. Это говорит нам о том, что привлекая грамотных и сильных проектировщиков, любой проект без ущерба для экономики может стать продуманным, качественным и конкурентноспособным и одновременно комфортным пространством для жизни», - отметил вице-губернатор, обращаясь к присутствующим.

На заседании совета министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев доложил о нововведениях. По его словам, принятые министерством усилия по разработке и внедрению новых требований в рамках градостроительной политики и работы, представленные на Градсовете, стали демонстрацией успешного применения новых регламентов на практике. 

«Благодаря системной работе в рамках Градостроительного совета мы формируем новый подход к развитию городского пространства. Проекты, преобразованные в соответствии с новыми подходами, демонстрируют удивительный синтез: они остаются привлекательными для инвестора и одновременно обретают возможность создать не просто квадратные метры, а качественную социальную среду для людей»,  - подчеркнул министр. 

Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города. Особого внимания заслуживает выстроенная многоэтапная система экспертной подготовки проектов. Инициированные в июле по распоряжению главы региона предварительные обсуждения в рамках рабочих групп при Градостроительном совете позволили провести глубинный анализ каждой концепции и обеспечить безупречный уровень их проработки.

В рамках заседания застройщики представили три проекта концепций комплексного развития территории жилой застройки в Самаре. После детального рассмотрения члены советы одобрили их реализацию.

Концепция жилой застройки в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой. 

Было
- 2 встроенных детских сада на 80 и 75 мест 
- максимальная этажность – 23 этажа
- территория разделена на отдельные дворы
- объект капитального строительства (магазин) не входил в границы проектирования 

Стало:
-  встроенно-пристроенный детский сад на 155 мест 
- максимальная этажность – 19 этажей 
- организовано общее дворовое пространство 
- предусмотрен снос объекта капитального строительства и строительство надземного паркинга на 100 мест
- поликлиника на 100 посещений в смену по инициативе инвестора 

Концепция жилой застройки в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской и проспекта Юных Пионеров

Было: 
- максимальная этажность 27 этажей
- численности школы 675 мест
- закрытые дворовые пространства

Стало:
- перераспределение этажности от 7 до 26 этажей 
- увеличение численности школы до 1100 мест
- раскрытие вида на парковую зону

Концепция жилой застройки в границах улиц Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской, Вольской, проспекта Кирова, переулка Юрия Павлова.

Было:
- планировочная структура проектируемых кварталов хаотична
- этажность в зоне охраны объекта культурного наследия до 32 этажей
- предусмотрена школа на 800 мест 
- не соблюдены нормы бытовых разрывов - 18 м

Стало:
- приведение планировочной структуры проектируемых кварталов в соответствие со сложившейся сеткой застройки
- снижение этажности в зоне охраны объекта культурного наследия до 5 этажей
- увеличение предусмотренного количества учащихся в школе до 900 мест
- увеличение бытовых разрывов

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
22 августа 2025, 16:57
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты». Общество
34
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
22 августа 2025, 16:43
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Экология
31
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
22 августа 2025, 15:55
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя.  Общество
98
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
175
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
717
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
716
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1042
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
838
Весь список