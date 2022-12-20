Государственная Дума: законопроект о единой системе биометрических данных россиян принят во втором чтении

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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о единой системе обработки биометрических данных граждан. Собирать и обрабатывать биометрические данные россиян предлагается с помощью единой системы.

Инициатива преследует цель лишить сомнительные компании возможности собирать и хранить биометрические данные граждан.

Это законопроект не о разрешении сбора биометрических данных, а о запрете это делать своевольно, как сейчас повсеместно поступают банки, коммерческие структуры и магазины. Кто хочет, берет и использует то, что принадлежит только человеку, подчеркнул Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Ко второму чтению законопроект был существенно переработан.

Так, вводится запрет на принудительный сбор биометрии, а также ответственность за подобное принуждение и на любую дискриминацию людей, отказывающихся предоставлять свои биометрические данные.

Законопроект предлагает прозрачный и понятный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии. Сделать это можно будет в письменной форме через любое отделение МФЦ. Также гражданин сможет отозвать ранее данное согласие на обработку биометрии в любой момент.

Все этапы работы с его биометрией гражданин сможет увидеть на портале «Госуслуги».

Также документом определен закрытый перечень видов собираемой биометрии: изображение лица и запись голоса. Изменение этого перечня будет возможно только по предложению координационного совета. Совет будет формироваться Правительством с участием представителей общественности и религиозных организаций. Его цель — осуществлять общественный и этический контроль за внедрением единой биометрической системы и биометрии в целом.

Кроме того, запрещаются сбор геномной информации и ее трансграничная передача. Использование и хранение биометрии будет возможно только на территории РФ.

Также ужесточаются требования к операторам биометрической информации в региональном сегменте: теперь им может быть только государственное учреждение или ГУП, а не любое юридическое лицо.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», — отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

Наказание за утечку данных

В ходе обсуждения законопроекта Вячеслав Володин также призвал профильные комитеты незамедлительно начать работу над предложениями по ответственности за утечку биометрических данных.

«Нашим профильным комитетам, в первую очередь по безопасности, и Комитету по госстроительству и законотворчеству правильно было бы безотлагательно приступить к выработке предложений по мерам ответственности за утерю биометрических данных», — сказал он.

Фото: Госдума