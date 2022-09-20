Госдума вводит в УК РФ понятия "мобилизация" и "военное время"

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В Госдуме подготовили поправки к широко не анонсировавшемуся законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс, первое чтение по которому состоялось в июле. Поправки предлагают набор новых статей УК РФ, которые описывают деяния, совершаемые в военных условиях. На это обратил внимание юрист и правозащитник Павел Чиков.

В своем телеграм-канале Чиков указывает, что поправки в законопроект предлагают введение в УК таких новых статей, как "Добровольная сдача в плен", "Мародерство", наказанием по которым предлагается сделать до 10 и до 15 лет колонии соответственно.

"В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время"", - пишет юрист.

Еще одна статья, о которой идет речь в законопроекте - "Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения", здесь сроки составят от 5 до 10 лет, пишет МК.

"За отказникам тоже пришли", - продолжает Чиков и цитирует проект закона: неисполнение приказа начальника, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта <...> а равно отказ от участия в военных или боевых действиях" предполагает наказание на срок до 3 лет.

Помимо вышеперечисленного, также вводится группа статей о неисполнении гособоронзаказа и нарушение условий госконтракта.

По словам Чикова, на вторник, 20 сентября, запланировано второе чтение законопроекта, при этом Госдума может принять его одновременно в третьем, окончательном чтении. Он также полагает, что по аналогии с пакетом законов о военной цензуре этот законопроект может быть одобрен Совфедом, подписан президентом и опубликован до конца дня.