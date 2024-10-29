Госдума приняла закон, закрепляющий в ТК наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата

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Госдума приняла закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата, передает РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2024 года группой депутатов ГД и сенаторов РФ от партии "Единая Россия".

Согласно этой поправке в ТК РФ вводится понятие "наставничество в сфере труда", под чем подразумевается выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и рабочем месте по полученной другим работником профессии.

Предусматривается, что в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству, указываются содержание, сроки и форма выполнения такой работы.

Размеры и условия доплат за наставничество работникам федеральных госучреждений, субъектов РФ, муниципальных учреждений устанавливаются законодательством РФ, а иных организаций могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.