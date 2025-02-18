Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

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Депутаты Государственной думы РФ приняли закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Обсуждавшийся на пленарном заседании 18 февраля законопроект был внесен на рассмотрение депутатам от правительства в декабре 2024 года.

Согласно принятому решению, в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» будут внесены изменения. Таким образом, указано в пояснительной записке, около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 год.

Предполагается, что на реализацию программы потребуются дополнительные расходы из бюджета в сумме 2,776 трлн рублей. Такая мера господдержки для российских семей введена в рамках национального проекта «Демография». Продлить программу маткапитала поручил президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в феврале 2024 года.