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Госдума одобрила в I чтении запрет для иностранцев использовать институт суррогатного материнства в России

24 мая 2022 19:23
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Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России, сообщает РИА Новости.

Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.

Помимо этого, как уточняется в пояснительной записке, суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ.

Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства.

 

Фото:    pixabay

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