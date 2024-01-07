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Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях

7 января 2024 14:16
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Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях

Еще несколько руководителей самарского «Белого дома» избавились от приставки «врио».

По всей видимости, данные изменения означают официальное утверждение чиновников в их должностях.

Информация о кадровых изменениях обновлена на сайте областного правительства.

В частности, министром промышленности и торговли Самарской области снова назначен Андрей Шамин, занимающий свой пост с 2021 года. Также назначен руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области, главный жилищный инспектор региона – им осталась Виктория Каткова.

На сегодняшний день под вопросом остается судьба руководителей еще нескольких департаментов и управлений, в том числе ветеринарии, охоты и рыболовства, архивной службы, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции и некоторых других. Кроме того, официально не назначены четыре министра – строительства, спорта, лесного хозяйства и здравоохранения, пишет Обоз.инфо.

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