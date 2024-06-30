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Глава региона Вячеслав Федорищев проводит встречу с руководителями муниципальных образований Самарской области.



- Именно вы - те люди, которые каждый день, общаясь с нашими жителями, слышат проблемы и обязаны на них реагировать. Здесь, конечно, будет серьезное усиление в нашей совместной работе - ресурсное, административное, управленческое. Мы сделаем все, как Правительство Самарской области, чтобы была уверенность, что вы не один на один со своими проблемами, проблемами жителей. Это задача, которая стоит перед Самарской областью.



Вячеслав Федорищев подчеркнул: заседания Совета глав при губернаторе Самарской области будут проводиться каждый месяц.



- Координация наша совместная должна быть регулярной. Каждый министр, зампред Правительства, каждый сотрудник администрации - мы работаем с вами вместе. Муниципальное образование не является отдельным, самостоятельным органом. Муниципальное образование является частью большой команды Правительства Самарской области. И у жителей должно быть понимание, что есть руководство, к которому всегда можно обратиться - и всегда получишь помощь.

Фото: пресс-служба правительства СО