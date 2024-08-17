Глава региона Вячеслав Федорищев посетил завод «ТЯЖМАШ» в Сызрани

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В субботу, 17 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в городском округе Сызрань. Глава региона посетил АО «ТЯЖМАШ» и встретился с трудовым коллективом и ветеранским активом завода. Это одно из крупнейших предприятий региона выпускает оборудование для тепловой, атомной и гидроэнергетики, горнодобывающих предприятий, космодромов, судостроительных комплексов и других отраслей тяжелой промышленности.

Состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников. Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены слесарь по сборке металлоконструкций Антон Гапончик, заместитель технического директора Денис Илларионов. Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Самарской области» присвоено президенту ГК «ТЯЖМАШ» Сергею Трифонову.

Глава региона поблагодарил коллектив предприятия: «В это непростое время вы продолжаете обеспечивать важной продукцией, которую выпускает завод, нашу отечественную промышленность».

На встрече заводчане задали главе региона волнующие их вопросы. Так, начальник цеха №17 Евгений Казаков обратил внимание на проблему пробок на выезде из Сызрани в сторону Ульяновска на трассе М5. Чтобы ее решить, нужна развязка. Вячеслав Федорищев пояснил, что сейчас проводится анализ трафика после открытия новой объездной дороги и в целом трафика в регионе. Проектирование и строительство новых развязок планируется на следующий год, и в дальнейшем — строительство. «Здесь она требуется, это факт. Поэтому будем делать», — заверил он.

Еще один вопрос от заводчан поступил по поводу ремонта пешеходного перехода на железнодорожной станции Сызрань-1. Как сообщил глава региона, этот объект будет отремонтирован в следующем году.

Кроме того, руководитель области отметил, что в центре Сызрани много разрушенных исторических зданий. Для того, чтобы их восстановить, сейчас формируется соответствующая программа. «Задача — восстановить не только фасады, но и в том, чтобы в каждом здании была жизнь. Тем более здесь большой потенциал для туризма, и много гостей приезжают в город, которые бы хотели помимо того, чтобы просто прогуляться, еще и в кафе хорошее сходить, в гостинице приятной остановиться, — сказал Вячеслав Федорищев. — В течение трех лет приведем каждое здание в порядок, приведем предпринимателей которые и отремонтируют, и будет там хорошая жизнь».

Как и для других муниципалитетов, для Сызрани актуальна проблема состояния дорог.

«Недоинвестировали в последние годы в то, чтобы их ремонтировать. Здесь не исключение. Проблему не решишь за один год, за два — нужно системно финансировать, — отметил глава области. — Мы существенно увеличим финансирование на капитальный, текущий ремонт, а также на строительство новых дорог там, где это необходимо. Планируем дорожный фонд за 5 лет удвоить. Поможем каждому из глав обеспечить контроль за подрядчиками — иногда даже денег недостаточно, чтобы решить проблему, когда ремонт выполняется некачественно. В Сызрани дорожный фонд за 5 лет также будет удвоен. Планово к этому подойдем».

Одна из сотрудниц завода подняла вопрос о строительстве новой поликлиники в районе завода. По ее словам, сейчас также есть сложности с тем, чтобы попасть к специалистам узкого профиля, детским врачам.

По словам Вячеслава Федорищева, это не первое обращение на эту тему. «По узким специалистам и в целом по здравоохранению много вопросов. Мы сейчас смотрим на две вещи. Первая — нам нужно отремонтировать многие объекты здравоохранения, потому что многие не выдерживают никакой критики, там некомфортно ни врачам, ни пациентам. И параллельно нужно понять, где мы будем строить новые объекты, — пояснил он. — У нас с главой города сейчас будет задача приоритизировать, что в первую очередь нам необходимо — отремонтировать или построить новое. Эту работу проведем, в сентябре покажем наши планы по развитию. По поликлинике — будем включать в программу».

Для привлечения в регион медицинских специалистов узкого профиля также разрабатывается специальная программа. Во-первых, это целевое обучение — планируется увеличить вдвое целевой набор. Во-вторых, это приглашение врачей из других субъектов, в планах на следующий год — порядка 100 таких специалистов.

По мнению сызранцев, в городе нужен и новый спортивный комплекс. Как сообщил глава региона, два месяца назад создана программа «Мастер спорта». «Будем капитально ремонтировать спортивные объекты. У нас их много, но, к сожалению, многие разрушены. Наша задача — отремонтировать, восстановить. По поводу новых ФОКов — в ближайшие лет пять будет возможность построить 18 новых объектов в регионе. Будем исходить из приоритетности. С таким подходом капитальным, уверен, что новые спортивные объекты появятся и в Сызрани», — сказал глава области.

Много нареканий вызывает работа управляющих компаний. На это сотрудники завода тоже обратили внимание Вячеслава Федорищева. По словам главы региона, по этому направлению у него около 70 обращений, все на контроле.

«У нас порядка 450 УК в регионе, из которых в зеленой зоне, на которых нет больших нареканий, всего 30, — сообщил он. — У нас плохо организована работа с управляющими компаниями, мы неправильно регулировали эти отношения. Это будем менять. Как регион — будем менять правилами, более жестким регулированием. Будем приглашать более ответственные компании, у которых есть возможности и технические, и человеческие заниматься управлением такого большого домового хозяйства. А непорядочные компании будем где-то сами, где-то с привлечением правоохранительных органов призывать к порядку».

На встрече от сызранцев прозвучали жалобы и на вывоз мусора. По словам руководителя области, по проблеме уже приняты решения. «Во-первых, мы расторгаем отношения с нашим региональным мусорным оператором — компанией, работавшей пять лет, потому что она не справляется с задачей, которая на нее была возложена. Сейчас этот процесс строим, с одной стороны, оперативно, чтобы быстрее поменять ситуацию, с другой — плавно, чтобы не допустить срывов», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Во-вторых, принято решение относительно контейнерных площадок: в бюджет закладывается возможность создания новых или ремонта 500 контейнерных площадок в регионе. «Это первый шаг. Их нужно больше, порядка трех тысяч. Но за последнее время, за пять лет столько контейнерных площадок не создавалось. Мы это сделаем уже в этом году и в начале следующего. В деньгах это порядка 250 миллионов, которые мы из регионального бюджета выделяем, доводим до глав, и они здесь эти площадки создают. Поэтому проблему будем решать со всех сторон», — сказал глава области.

Также Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета РФ при Президенте по направлению «Промышленность», осмотрел производственные мощности АО «ТЯЖМАШ».

Фото: Андрей Савельев/СОВА