Глава Крыма поручил начать выдачу документов на землю крымчанам-участникам спецоперации с первого апреля

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить процедуру подготовки бесплатных земельных участков для крымчан-участников специальной военной операции и начать раздачу с апреля, передает РИА Новости.

Ранее парламент Крыма принял закон, согласно которому крымчане-участники спецоперации, имеют право на приоритетное бесплатное получение земельного участка.

По его словам, земельные участки будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. "Данные территории будут обеспечены необходимой инфраструктурой", - подчеркнул глава республики.

Фото: ru.freepik.com