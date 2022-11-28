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Глава Бурятии Цыденов назвал слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов как минимум странными

28 ноября 2022 21:33
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Он напомнил, что российская армия, в числе которых воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными высказывания папы Римского Франциска в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации, сообщает РИА Новости.

Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев.

"Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии. Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относиться к военнопленным - именно так воюет российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов. Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей - а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население - как минимум, странно", - высказался Цыденов у себя в Telegram-канале.

Он напомнил, что российская армия, в числе которых воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население.

"Жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет, а терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от "цивилизованных" наций. И если наших воинов заметили - значит, они хорошо делают свое дело", - заявил глава Бурятии.

 

Фото:   РИА Новости / Алексей Филиппов

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