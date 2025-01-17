Герои нашего времени: молодежь выбирает в наставники участников СВО

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В областном штабе общественной поддержки «Единой России» активисты-молодогвардейцы встретились с Героем России Максимом Девятовым в рамках нового проекта «Наставник Z».

Разговоры начистоту с настоящим Героем России. Звучат вопросы искренние в своей прямоте: какова формула успеха и как жить так, чтобы тобой гордились?

«Мы все помним о героях Великой Отечественной и других войн в российской истории, – поделился руководитель аппарата «Молодая Гвардия Единой России» Арсений Ганин. – А это уже герои нового времени, они ненамного старше нас, и именно на таких людей хочется равняться и быть похожими на них».

Героями не рождаются, ими становятся – первый урок молодым от участника специальной военной операции. Потомственный военный, в 2005 году Максим Девятов начал военную службу в 81-м гвардейском мотострелковом полку 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в самарском посёлке Кряж. В 2014 году Девятов в составе бригады принимал участие в Крымской операции, в 2015 выезжал в боевую командировку в Сирию.

С февраля 2022 года в составе своего подразделения Максим Девятов воевал на СВО. В 2023 году Девятову было присвоено звание Герой Российской Федерации, а с августа 2024 года занимает должность помощника губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Недавно Максим Вадимович был избран в состав Президиума регполитсовета партии «Единая Россия».

Максим Вадимович рассказал ребятам о солдатском быте, о подвиге за который получил звезду Героя Российской Федерации, о сослуживцах с которыми был на фронте, а также о работе, которую выполняет теперь.

«Это очень ответственная и почётная задача – помогать тем, кто воюет за ленточкой и семьям ребят, – поделился Максим Девятов. – Сам был там и знаю – боец спокоен, если уверен, что дома у него все в порядке, семья не брошена».

Сегодня особенно важно, отметил герой, помочь тем, кто возвращается, адаптироваться в мирной жизни, найти работу, восстановить здоровье.

На встрече активисты говорили не только о ратных подвигах нашего земляка, но и о том, как важно не терять боевой настрой в тылу. В частности, молодогвардейцы рассказали Максиму Девятову о том, что в новом году продолжат помогать не только участникам специальной военной операции, но и жителям приграничных территорий и новых регионов.

«Максим Вадимович - настоящий Герой и очень интересный человек, с огромным интересом слушали его историю. Мы гордимся, что у нас есть такие земляки, которые защищают родину и мирных жителей, совершая героические поступки!», - поделился молодогвардеец Роман Чебурахин, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"