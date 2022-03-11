Геннадий Котельников: Спецоперация стала информационным магнитом, притягивающим самые немыслимые и лживые сообщения

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«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё». Это пропагандистский прием сформулировали еще фашисты. Но он действует и сейчас. Это доказывает информационная война, которая развернулась на фоне событий в Украине. С каждым днем фейки о происходящем становятся все более изощренными. Авторы фейков манипулируют чувствами людей, стараются задеть за живое, вызвать сильные эмоции. В таком состоянии человек не может объективно оценивать сообщение. На это и рассчитывают те, кто создает такие фейковые новости.

Яркий пример – псевдо-новость о том, что 9 марта российские военные разбомбили роддом в Мариуполе. Согласно сообщению, в больнице погибли и пострадали беременные женщины, младенцы и персонал. Но если отключить эмоции и посмотреть на сообщения о подрыве мариупольского роддома, можно увидеть явные несостыковки. Эти просчеты в новости доказывают ее сфабрикованность. Подробный разбор фейка опубликован в ТГ-канале «Война с фейками».

Федеральные СМИ публиковали заявление официального представителя России при ООН Василия Небензи 8 марта о том, что Вооруженные силы Украины выгнали весь персонал роддома №1 города Мариуполь и оборудовали в нем огневую позицию. Этот факт доказывает, что 9 марта никого из гражданских в роддоме не было. Еще одна несостыковка: новость об авиаударе появилась 8 марта в середине дня. А сообщения, фотографии и видео с пострадавшими роженицами и сотрудниками появились на сутки позже. Это противоречит логике. Если бы в роддоме действительно были женщины, то очевидцы и сотрудники службы спасения, которые первыми прибыли на место ЧП, сняли бы фото и видео на телефон в тот же момент и сразу же разместили в сети.

Фотографии пострадавшей беременной женщины на фоне руин – тоже постановка. В роли разных женщин выступает одна и та же модель. Чтобы изобразить разных рожениц, она переодевалась и меняла грим. Это известный бьюти-блогер на Украине. Она действительно в положении, но в мариупольском роддоме во время авиаудара ее не было.

Еще один аргумент, который доказывает недостоверность сообщения – экспертная оценка разрушений после авиаудара. Согласно их заключениям, форма и размеры воронки не соответствуют повреждениям здания и автомобилей на фото.

«Специальная военная операция на Украине стала для многих западных (и не только) СМИ своеобразным информационным магнитом, притягивающим к себе порой самые немыслимые и насквозь лживые сообщения и утверждения, - говорит председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. - Чего стоит только «обстрел» нашими войсками мирных жителей и атомных электростанций, или обнаруженное на Украине «наше» биооружие, когда оно по правде американское, и так далее. На этом фоне очень вовремя внесены поправки в Уголовный кодекс, которые ввели штрафы и уголовную ответственность для россиян за распространение заведомо ложной информации о российской армии, а также за антивоенные действия и призывы. Штрафы могут достигать 1,5 миллиона рублей, а в случае, если фейки повлекут тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет. Также введена ответственность за публичные призывы к введению санкций в отношении России».

По словам Геннадия Котельникова, принятые меры нацелены на то, чтобы защитить российских солдат и офицеров, чтобы защитить правду. По его мнению, весьма своевременно были закрыты и заблокированы многие СМИ-иноагенты – «Дождь», «Медуза» и другие.