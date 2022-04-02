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Геннадий Котельников: "Нет силы, способной нас остановить или победить"

2 апреля 2022 11:44
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Геннадий Котельников: "Нет силы, способной нас остановить или победить"

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников - о поддержке Президента России, сплочении народа и защите мира. 

Геннадий Котельников рассказал, что всего за несколько недель в России вырос уровень поддержки Президента до 81 %. Россияне со всех уголков нашей родины встали на защиту своего лидера. Особенно сильно это чувствовалось 18 марта на стадионе "Лужники" в Москве. Тогда отмечали 8-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этот день, чтобы увидеть Владимира Путина, собралось свыше 200 тысяч человек. Тогда же в новом самарском Дворце спорта проходил большой праздник, где волжане выразили свою благодарность и поддержку главе государства. 

Геннадий Котельников уверен, что такое единение русского народа не случайно. Он уверен, что это естественная защита соотечественников на давление запада. Сегодня россиян сплотило решение Президента по признанию ДНР и ЛНР, проведению спецоперации на Украине и противодействию санкционному давлению Запада. 

- Депутаты Самарской губернской думы, студенты и сотрудники вузов Самарской области, наконец, весь самарский народ, как один человек, все вместе встали на защиту нашего мира, наших культурных и духовно-нравственных ценностей, наших великих исторических завоеваний. И нет силы, способной нас остановить или победить. Так было, так есть, так будет всегда.

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